好香！「國寶美男」八木勇征神顏征服松機　SJ、山下智久也在台北

記者吳睿慈／台北報導

日本「國寶級美男」八木勇征是唱跳男團FANTASTICS from 放浪一族（以下簡稱FANTASTICS）主唱，他即將在16日於台北Legacy TERA舉辦見面會，15日提前抵台松山機場，現場吸引400名歌迷接機他以全身黑色帶點銀飾配件的套裝帥氣現身，親切與粉絲打招呼。

▲八木勇征15日親切與粉絲合照。（圖／COME ON JKSSP提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

八木勇征約莫15日中午左右抵達，他入境時原本手上拿著包包，但看到大批粉絲熱情迎接，馬上把包包放下，並親切地揮揮手喊著「謝謝」，感謝粉絲到場迎接，期間比著手指愛心、YA的手勢，粉絲親眼目睹《美麗的他》降臨，嗨喊「本人又高又帥又可愛」。

▲八木勇征15日為了見面會提早訪台。（圖／COME ON JKSSP提供）



這次訪台，八木勇征是為了見面會而來，造型特地打扮以外，髮色也有小巧思，染成較深的藍綠髮色，一路走到保母車時，更是一直親切地揮手打招呼，展現滿滿誠意。

▲▼八木勇征一路上都親切打招呼。（圖／COME ON JKSSP提供）



值得一提的是，本週末台北眾星雲集，除了韓流天團Super Junior在臺北大巨蛋連續3天開唱，山下智久也在14日提前為見面會訪台，「國寶級美男」八木勇征15日緊接著訪台，令粉絲嗨喊「台北空氣好香」。