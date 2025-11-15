ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賓賓哥控直播主恐嚇勒索　朴智雨火速回應槓上

記者葉文正／台北報導

公益網紅「賓賓哥」近日深陷網路攻擊，他於10日正式向法院按鈴控告由圤智雨帶頭恐嚇勒索事件，賓賓哥表示已於第一時間提出所有恐嚇取財等相關證據，並持續補件。他坦言，過去半年遭到部分直播主持續打壓、造謠攻擊，背後更牽涉恐嚇與勒索行為，他相信司法、選擇迎戰。

▲賓賓哥邀請李多慧蒞臨活動。（圖／賓賓哥臉書）

▲賓賓哥(中)邀請李多慧(左二)蒞臨活動。（圖／賓賓哥臉書）

賓賓哥還說檢方以「最急件」處理，賓賓哥日前在新北板橋區金門街舉辦 「大梵天王聖誕千秋」四面佛聖誕祝壽活動如期舉辦，並邀請李多慧與多位味全龍 Dragons 高人氣啦啦隊女神前來加持。

▲朴智雨(右起)與律師林哲健跟雪碧。（圖／朴智雨提供）

▲朴智雨反擊賓賓哥。（圖／朴智雨提供）

朴智雨也反擊，「這是又騙法盲的賓賓哥，賓賓哥11/11 開直播時，告訴大家前一天去地檢署告我，隔天檢察官就打電話給他跟他約開庭時間！這種鬼話真的是拿來騙法盲的到底他的粉絲是什麼形狀？」

朴智雨說，正常的「檢察官排程與開庭流程」，根據司法實務，「隔日開庭」在刑事程序中幾乎不可能發生。進入法院開庭的唯一情況：檢察官已「起訴」。法院會排定開庭時間，整個流程少說都要 3～8 週不等。熱門案件、證據複雜或人員較多時可拉到2～4 個月皆屬常態。換言之，「提告隔天就通知開庭」在制度上完全不可能存在。

朴智雨續補充，至於講到宗教方面，雖然我無神論，但是連我這種無神論都知道應該要稱為四面神，不是四面佛。

