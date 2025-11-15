愛雅懷孕6個月與老公飛首爾　體力好逛東大門到半夜3點

記者葉文正／台北報導



「最美孕婦」愛雅懷孕邁入6個月，終於決定解放「準媽媽」身心，與老公萬先生一起飛往韓國首爾旅行充電！她表示距離上次出國已經有2年之久，這次是因為老公要去參加運動賽事，她才決定愛相隨去當最佳啦啦隊：「因為閨蜜、老公要去參加國際運動比賽，我只能參加，不然前兩年因為愛雅辣呦忙碌工作、加上家裡年邁的狗狗，都讓我放不下心，這次的動力比較大，才讓我放下一切飛出去！」

▲愛雅(右)與老公萬先生逛東大門到凌晨三點。（圖／愛雅辣呦）



旅行期間，愛雅雖然是有孕在身，但體力卻是相當驚人！她形容：「本來以為會需要稍微調整行程，沒想到我第一天逛東大門就逛到3點，隔天10點又繼續逛，整整5天我都沒有累過，只要睡5個小時就飽了。」連同行的友人都很驚訝，這位孕婦比大家的體力都還好，而店員竟然也都沒有發現她的孕肚。

▲愛雅懷孕6個月還是美妙孕婦。（圖／愛雅辣呦）



有趣的是，愛雅在這趟旅行血拼戰力十足，但竟然一個關於寶寶的物品都沒有購買！她笑說：「都是為了自己跟老公，放鬆購物。完全沒有買寶寶的，因為都是跟著朋友們一起逛，就沒有自己安排逛小朋友的行程，反正是兒子，都穿一樣的就好。」老公則開玩笑說：「妳的運動比較貴，逛街很有動力！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老公完賽趕緊獻上香吻。（圖／愛雅辣呦）



這次老公萬先生前往首爾參加「HYROX健身賽事」，愛雅透露老公想要挑戰自己，以前年輕時非常熱愛運動，但這些年忙碌工作變得很少時間運動，她鼓勵老公儲備體力：「這次的機會讓老公重拾運動的熱情，把身體養好，不然無法陪兒子玩！」老公成功完賽，愛雅在場邊熱情加油，更在現場大方放閃獻吻放送粉紅泡泡。



至於身體近況，愛雅表示目前體重跟最巔峰狀態已經多10公斤，自己也會特別控制飲食體態，產檢時醫生更稱讚：「寶寶頭好壯壯！」嬰兒雙腿非常長，整體發展都是前段班。她也為兒子取了乳名「跳跳」，希望孩子活潑開朗、很有活力，健康最重要。



隨著秋冬來臨，愛雅所創立麻辣鍋品牌 「愛雅辣呦」進入旺季檔期！她一回國隔天就立刻開工上班，趕緊要把美味鍋物出貨給消費者，也投入新品開發的會議，依舊是工作狂個性：「孕婦的日常就是一樣照常上班工作，中間擠出時間來運動瑜伽，這會是我們最忙的季節，一定要天天努力上班！」連她也難以抗拒這個好味道：「冬天到了，不想去熱門火鍋店排隊人擠人，就在家裡來一鍋熱騰騰又熱門的愛雅辣呦18香辣鍋，自己吃還是揪朋友都無敵！我先去吃一鍋囉！」