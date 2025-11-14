台北結伴周杰倫被認出！粉絲超溫柔　山下智久：謝謝大家尊重我們

記者吳睿慈／台北報導

日本男神山下智久睽違14年再度來台舉辦專場，人氣超旺的他，原本見面會只有2場，為了粉絲再加開一場，他感受到台灣粉絲滿滿的愛，「說實話，當初開始賣票的時候，主辦團隊有跟我說原本是兩場，但實在太多人想參加，主辦說如果努力加油一點塞成三場，應該可以讓更多粉絲進來看」，於是他努力調整自己的狀態，決定加場。他表示，「大家給我很大很多的愛，來到台灣有種『回來了』的感覺」。日前，他與周杰倫出現在台北街頭，他也特地致謝台灣粉絲很溫柔，沒有上前打擾。

▲山下智久即將在台舉辦見面會。（圖／HIGH HOPE提供）



山下智久14日下午抵台，稍早接受台灣媒體採訪，親切用中文「大家好」打招呼，並表示「每次來台灣的時候，不管是粉絲還是採訪媒體，大家都很熱情迎接我，很開心」，他為了見面會學習中文，被問到可以劇透幾個單字嗎？他笑喊：「是秘密！」但保證心意絕對能傳達給粉絲，「因為有朋友是台北人，請他錄聲音檔給我，我自己有做一些筆記，要好好地傳達我的心意。」

山下智久近期頻繁來台，日前驚喜出現在台北街頭，更是造成粉絲熱烈迴響，他笑說，每次來台必吃小籠包、牛肉麵、滷肉飯，而他出道以來保持帥氣凍齡外貌，分享秘訣為「每天健身」，一定會花1小時洗三溫暖、40分鐘重訓，他分享TMI：「剛剛也有運動。」

談話間，山下智久聊到過去與周杰倫在台北街頭穿梭的日常，「之前跟周桑（周杰倫）帶我去咖啡廳，那時候當然也有被認出來，但大家很尊重我們的私人時間，直到我們走出咖啡廳才來相認，很謝謝大家很尊重我們的私人時間」，台灣粉絲舉止溫暖，讓他印象深刻。他也表示，「之前周杰倫有請我到演唱會上合唱，他是我非常尊敬的前輩，也希望有機會可以一起合作。」

▲山下智久與周杰倫現身咖啡廳被認出，大讚台灣粉絲溫柔。（圖／HIGH HOPE提供）

至於戲劇部分，山下智久希望與台灣演員有交流，大讚「我知道有很多優秀演員，不同世代各式各樣的演員。」他也感謝粉絲一直以來給予支持，「大家給我很多的愛，來到台灣有種『回來了』的感覺，常常去某個地方會有獨特的味道，我已經記得台灣的味道了，是『好吃的味道』！」

見面會於15日一日三場，山下智久向粉絲喊話「明天活動形式不是演唱會，希望藉由活動可以好好傳對台灣粉絲的感謝之意，雖然活動時間不長，但希望這個時間可以跟粉絲許諾接下來會看到更多不同的景色，我相信這場見面會會是串連起我與粉絲未來的連結。」