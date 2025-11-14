曾靠1首歌創600萬點擊　神秘女歌手背景曝光...是哥大高材生

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手Maderlin Weng過去以〈無法抗拒的你〉走紅，累積破600萬點聽，今年她返台舉辦首場專場秒殺，現於哥倫比亞大學攻讀創意寫作的她，受NIKI、Beabadoobee、TaylorSwift啟發，決定拋下R&B成功公式，推出首張EP《AllOverAgain》，大膽轉向PopRock。

▲創作歌手Maderlin Weng。（圖／Maderlin Weng提供）

EP由新銳製作人Everydaze操刀，電吉他、鼓與合成器打造奔放音色，Maderlin坦言自己個性浪漫又倔強，過去爆紅曲風雖帶來機會，但內心始終想唱能「跳來跳去的搖滾」。她對作品極為挑剔，甚至在錄〈Farewell〉前一週臨時大改旋律，只求貼近當下心境。

《AllOverAgain》聚焦「反覆」的戀愛狀態，從聖母心到反覆糾纏一段不適合的關係，都成為創作靈感。〈You’reNotASaint(You’reJustAGirl)〉提醒自己不必委屈迎合，〈Farewell〉則寫下機場告別後對陌生人的嫉妒，因為他們能靠近自己再也見不到的人。

主打歌〈MaryJane〉以會磨腳的鞋比喻不合適的戀情，MV唯美又充滿挑戰。Maderlin抱著國二買的第一把吉他漂浮海面拍攝，在夕陽前忍受海浪與蚊子一小時，只為呈現最佳畫面。片中反覆舞蹈象徵她對完美愛情的循環追尋，與小女孩共舞則代表內心深處那個始終等著被理解的自己。