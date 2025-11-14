記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男神山下智久過去雖然曾訪台宣傳電影，但他睽違14年再度在台灣舉辦專場，15日一天獻上3場接力賽見面會，人氣不可小覷。他14日下午提前抵達松山機場，穿著針織深V米色毛衣，戴上漁夫帽，親切地揮手打招呼，還不忘把帽子脫下來非常親民。

▲▼山下智久抵台。（圖／記者姜國輝攝）



山下智久近年來訪台以私人行程居多，過去驚喜出現在臺北大巨蛋觀看天王周杰倫演唱會，震驚所有台灣粉絲。他這次訪台是為「山下智久2025 台北Talk & Mini Live」見面會而來，原訂只有2場演出，但粉絲熱熱購票，最後決定加場回饋觀眾支持。

他14日下午抵達松山機場，一身深V米色針織毛衣搭配漁夫帽，輕鬆又不失時髦感，看見粉絲與媒體熱情接機，不僅主動揮手示意，還貼心脫下帽子致意，四面八方都照顧到，巨星魅力與親民暖度雙雙在線。而他人氣超高，現場吸引700名粉絲接機，在準備前往保母車的路上，馬上引來所有人搶拍、湧上，在保鏢與工作人員慢慢開路後才緩緩上車。

▲▼山下智久親切揮手。（圖／記者姜國輝攝）







山下智久活躍於戲劇、電影、音樂等領域，在國際間享有高知名度。這次睽違多年正式在台與粉絲見面，不僅象徵他與台灣觀眾緊密連結的延續，也讓期待已久的粉絲終於能近距離感受他的魅力，讓這趟行程充滿濃濃幸福感。