郁方連看2虐童案新聞痛心！怒轟「妖魔鬼怪」刑期太少：無辜生命啊

記者陳芊秀／綜合報導

女星郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚多年，除了分享家中趣事。關心社會時事的她罕見激動發文，談及虐童案與男同志醫師找代孕生4胞胎事件，文中寫下「末法時代，妖魔鬼怪」！

▲郁方一連看到2虐童案新聞，直呼痛心傷心。（圖／翻攝自臉書）

郁方轉述看到的社會新聞，包括高雄一對4歲和9歲的小兄弟被媽媽的同居人打成植物人跟重傷，另一個新聞是檳榔西施痛揍1歲小女兒。她也提及男同志醫師去墨西哥找代理孕母產下4胞胎，卻「不讓代理孕母做產前檢查」，甚至孩子出生後的必需品都「完全沒準備」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一連串的事件讓郁方感到很痛心、傷心也為這些孩子擔心，不禁質問：「除了生氣！我們還能為孩子們做些什麼？」她也向司法系統喊話，希望法官能拿出魄力重判，並對虐童案的刑期極度不滿：「對於這些虐童的人，只能判罰12年？！太少了太少了太少了！！！！！！多無辜的生命啊！」

▲郁方發文。（圖／翻攝自臉書）

【郁方臉書全文】

剛剛看新聞 高雄有一對四歲和九歲的小兄弟被媽媽的同居人打成植物人跟重傷。

另外一個新聞是檳榔西施痛揍一歲的小女兒

再一個新聞就是某醫院骨科醫師男同志去墨西哥找代理孕母生了四個小孩

不讓代理孕母做產前檢查 甚至孩子出生後需要準備的東西都完全沒準備

末法時代 妖魔鬼怪

很痛心傷心以及為這些孩子擔心 除了生氣！我們還能為孩子們做些什麼？ 希望法官們都能夠拿出魄力判罰法案 對於這些虐童的人 只能判罰 12年？！ 太少了太少了太少了！！！！！！ 多無辜的生命啊！