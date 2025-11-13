ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」　她揭3C育兒偏見：每家庭不同

記者蔡宜芳／綜合報導

夏如芝和張捷在2020年結婚，育有一個寶貝女兒「芝麻」。夫妻倆過去曾提及愛女有視力上的問題，然而，夏如芝也坦言，外界對「3C育兒」有偏見，自己還被酸過說「難怪小孩要戴眼鏡」。

▲▼夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」她揭3C育兒偏見。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

▲夏如芝的女兒有先天性遠視，年紀小小就必須配戴眼鏡矯正。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

夏如芝提到，芝麻因為先天遠視，從小就必須配戴矯正眼鏡，醫生也經常叮囑「要讓孩子多看近距離的東西」，這樣視力才能快快回歸正常。但外人看到孩子戴眼鏡、拿平板時，卻擅自判定是家長放任所致，「甚至常常會有人說：『難怪她要戴眼鏡！』。」

對此，夏如芝感嘆說：「真正需要矯正的不是孩子的眼睛，而是我們太急著評論的習慣。」她直言，許多家庭背後都有自己的考量與狀況，並非外人一眼就能理解，「你可以不贊同、不喜歡，但你可以選擇不攻擊，因為那不是你的路，也不是你的功課。」她強調，每個父母都在努力為孩子尋找最好的方式，「如果可以選擇，我想，沒有哪個爸媽會願意親手把孩子推向深淵。」

▲▼夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」她揭3C育兒偏見。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

▲夏如芝透露，醫生經常叮囑她要讓女兒多看近距離的東西。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

夏如芝也提到，很多人自認只是關心，卻不小心用自己的經驗去定義別人的世界，「出於好意，卻少了一點理解，結果反而更容易讓人受傷。」認為「好人好事幫忙大聲宣揚」，但對於負面、未知的情緒與消息，則應該學會止於自己，「有時候，沉默比評論更有力量。它是一種理解，也是一種溫柔。」

【夏如芝全文】

《如果可以選擇，我想，沒有哪個爸媽會願意親手把孩子推向深淵。》

很多人對「3C育兒」有很大的偏見，
但在不了解一個家庭的實際狀況前，
我們常常太快下結論了。

像我女兒先天遠視，
所以從很小的時候開始，
醫生就要她戴眼鏡做矯正。
而且每次回診都會再一次的叮囑我們要讓芝麻戴著矯正眼鏡多看近距離的東西，這樣反而能幫助孩子的視力更快的回到正常。
還會笑說「遠視的孩子不怕近視，多看多訓練，對她的矯正時間縮短很有效果喔！」
可不少外人一看到小孩戴眼鏡、拿著平板，
就會直覺或在臉上露出：「唉呀，又是一個放任孩子看3C的家長。」的表情或直接判定！
甚至常常會有人說：「難怪她要戴眼鏡！」

那一刻，我心裡就會思考
其實，真正需要矯正的不是孩子的眼睛，
而是我們太急著評論的習慣。

不論是家庭、人與人，他們都有自己的節奏，
每種做法都有它背後的原因。
你可以不贊同，不喜歡，
但你可以選擇不攻擊
因為那不是你的路，也不是你的功課。

有時候，我們自認的「只是關心」，
卻不小心用自己的經驗去定義別人的世界。
出於好意，卻少了一點理解，
結果反而更容易讓人受傷。

永遠告訴自己，
好人好事幫忙大聲宣揚！
但那些負面、未知的情緒與消息，
不經由我的嘴傳遞，
也不透過鍵盤、留言、轉貼，
或是看似無害的表情符號流出去

有時候，沉默比評論更有力量。
它是一種理解，也是一種溫柔。

願我們都能笑著、慢慢地，
成為讓世界更柔軟的一部分

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

兩大強劇+金馬影帝后揭曉　年底最強華語盛典在MyVideo！

兩大強劇+金馬影帝后揭曉　年底最強華語盛典在MyVideo！

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

