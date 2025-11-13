F.F.O曝夢想職業！　他竟想當「加班吃泡麵的上班族」

記者蔡琛儀／台北報導

《原子少年2》冠軍團F.F.O由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、加藤琉士、至琦組成，出道將滿一周年的他們，將於12月6日舉辦見面會提前慶祝週年，這次見面會以「上班族」為主題，讓平均18歲的他們提早體驗長大後的生活，現場也將首唱全新單曲，邀粉絲一起感受青春與青澀的成長時光。

▲ F.F.O將舉辦見面會。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

F.F.O年齡介於15到20歲，聊起最想嘗試的職業，鈞嘉自認適合當公關，俊希想當櫃檯接待，小新嚮往餐飲業，勝銘夢想開服飾店，加藤琉士想當語言老師，彥旭認為自己適合行政工作，至琦則笑說想當「加班吃泡麵的上班族」，天馬行空的回答逗笑眾人。

出道以來歷經多場演出磨練，F.F.O逐漸展現成熟一面，年僅16歲的加藤琉士被公認「最像大人」，不僅練習時嚴謹，也常協助大家調整舞台內容，他笑說：「要學會區分工作與私下，也要懂得了解別人的想法。」鈞嘉則感嘆成為偶像後才明白背後付出的努力，「要花很多時間練習，才能在台上看起來毫不費力」。

從新人到後輩眼中的前輩，成員們也有不同體悟，俊希表示現在能更穩定面對壓力，會用更高標準要求自己；勝銘則笑說成為前輩後想當「熱血型」，希望和新人合作創作新作品。F.F.O也預告將在見面會上首唱新歌，主唱俊希透露：「這次唱功挑戰更高，希望大家都會喜歡。」門票將於17日開賣，購票洽拓元。