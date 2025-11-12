ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額
「北部強降雨」持續到明天
許維恩生日「身邊不見王家梁」原因曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 黃品源 車銀優 森田 炎亞綸 辛龍 劉真 孫情

李千娜是921地震受災戶！　憶往事哽咽「親眼目睹鄰居家下陷」

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請歌手李千娜擔任來賓，拜訪家住在台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享童年、家庭與身為母親的成長。聊完溫馨育兒話題，李千娜想起受訪家庭所居住的楠西區，在今年1月曾發生規模6.4的強震，導致當地不少房屋倒塌、許多居民也面臨斷水斷電的困境，聽聞他們的受災經歷，李千娜也表示自己也曾是921地震的受災戶。

▲▼李千娜(中)談起曾是921地震災民經歷忍不住鼻酸。（圖／公視提供）

▲▼李千娜（中）談起曾是921地震災民經歷忍不住鼻酸。（圖／公視提供）

▲▼李千娜(中)談起曾是921地震災民經歷忍不住鼻酸。（圖／公視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1999年發生921大地震當時李千娜就住在南投，不僅自己的老家半塌，也親眼目睹住家對面的整排房屋，全部從二樓變一樓下陷。有大概兩個月的時間，都是都是住在學校裡面搭帳篷，雖然可以回家洗澡，但當時每天依舊餘震不斷，所以洗澡時都會戰戰兢兢迅速完成，深怕會發生房屋倒塌意外。

回憶起這段過往，李千娜想起對於地震的恐慌忍不住又紅了眼眶，對於受訪家庭與當地居民的遭遇感同身受，她感性說道：「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」

▲▼李千娜(中)談起曾是921地震災民經歷忍不住鼻酸。（圖／公視提供）

▲李千娜分享成長經歷。（圖／公視提供）

李千娜在節目中大方分享自己的成長過往，她表示自己小時候是由阿嬤帶大，家裡經營電子花車和布袋戲。她透露因為阿嬤還會唱歌仔戲，當年在參加星光大道選秀節目時，阿嬤還曾指導過她要表演時踢腳步，提起這段過往李千娜笑說：「但是在星光大道演歌仔戲好像不太對。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李千娜921地震

推薦閱讀

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

10小時前

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！　IG留5字疑暗酸：說謊姊妹組

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！　IG留5字疑暗酸：說謊姊妹組

8小時前

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

11小時前

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

11小時前

王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

10小時前

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

23小時前

坤達閃兵全面停工近況曝光！　遭勸回歸演藝圈「他真實回應曝光」

坤達閃兵全面停工近況曝光！　遭勸回歸演藝圈「他真實回應曝光」

4小時前

吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額！　勸粿粿淨身出戶：不要再掙扎

吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額！　勸粿粿淨身出戶：不要再掙扎

5小時前

南部藥廠性招待內幕！老闆「挑1個秘書今晚陪你」 黃豪平主持尾牙嚇壞

南部藥廠性招待內幕！老闆「挑1個秘書今晚陪你」 黃豪平主持尾牙嚇壞

6小時前

簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！　網傳「王子同房粿粿」找掩護對話

簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！　網傳「王子同房粿粿」找掩護對話

11小時前

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

18小時前

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

11/11 17:37

熱門影音

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

看更多

范丞丞學宋雨琦性感撩衣　亂入直播被以為是造型師XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

Ozone化身「人體耶誕樹」！　6人全被燈飾綁住...畫面曝光

32分鐘前0

壞特宣布開唱！　探索女性議題：學著設下界線與表達不舒服

55分鐘前43

簡廷芮IG被抓包「老公只出現三次」　出鏡率曝光掀討論

1小時前20

Energy坤達、書偉陷閃兵風暴　音樂幕後推手發聲：他們那時不能做決定

1小時前0

李千娜是921地震受災戶！　憶往事哽咽「親眼目睹鄰居家下陷」

1小時前0

錦雯對戲金馬影后變迷妹：妳是巨星　陸小芬秒回「鋸子的鋸嗎？」

1小時前40

NewJeans諧潾、惠仁變心回歸ADOR！　上訴最後時限宣布放棄對抗

1小時前0

曾組女團爆紅...女星離開台灣30多年　「滿頭白髮美國當農婦」近況曝光

2小時前10

謝展榮18歲「半工半讀」經濟獨立！爸謝祖武揭背後原因：很佩服他

2小時前10

亞亞懷孕「被醫警告不要走路」　無奈嘆：我是什麼脆弱體質

讀者迴響

熱門新聞

  1. 跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！
    10小時前3062
  2. 簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！
    8小時前5875
  3. 粿粿親回應近況！
    11小時前1420
  4. 粿粿「想幫王子出800萬賠償金」
    11小時前3245
  5. 王子5副業營業額破億卻哭窮？
    10小時前3446
  6. 快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲
    23小時前4861
  7. 坤達閃兵全面停工近況曝光！
    4小時前3020
  8. 吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額
    5小時前4030
  9. 南部藥廠性招待內幕！
    6小時前2212
  10. 簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！
    11小時前1617
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合