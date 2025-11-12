李千娜是921地震受災戶！　憶往事哽咽「親眼目睹鄰居家下陷」

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請歌手李千娜擔任來賓，拜訪家住在台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享童年、家庭與身為母親的成長。聊完溫馨育兒話題，李千娜想起受訪家庭所居住的楠西區，在今年1月曾發生規模6.4的強震，導致當地不少房屋倒塌、許多居民也面臨斷水斷電的困境，聽聞他們的受災經歷，李千娜也表示自己也曾是921地震的受災戶。

▲▼李千娜（中）談起曾是921地震災民經歷忍不住鼻酸。（圖／公視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1999年發生921大地震當時李千娜就住在南投，不僅自己的老家半塌，也親眼目睹住家對面的整排房屋，全部從二樓變一樓下陷。有大概兩個月的時間，都是都是住在學校裡面搭帳篷，雖然可以回家洗澡，但當時每天依舊餘震不斷，所以洗澡時都會戰戰兢兢迅速完成，深怕會發生房屋倒塌意外。

回憶起這段過往，李千娜想起對於地震的恐慌忍不住又紅了眼眶，對於受訪家庭與當地居民的遭遇感同身受，她感性說道：「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」

▲李千娜分享成長經歷。（圖／公視提供）



李千娜在節目中大方分享自己的成長過往，她表示自己小時候是由阿嬤帶大，家裡經營電子花車和布袋戲。她透露因為阿嬤還會唱歌仔戲，當年在參加星光大道選秀節目時，阿嬤還曾指導過她要表演時踢腳步，提起這段過往李千娜笑說：「但是在星光大道演歌仔戲好像不太對。」



