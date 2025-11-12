NewJeans諧潾、惠仁變心回歸ADOR！　上訴最後時限宣布放棄對抗

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR娛樂在去年爆發合約糾紛，上月底在一審中敗訴。NewJeans原本表示將繼續上訴，不過，成員諧潾、惠仁在12日正式宣布和ADOR重修舊好，兩人將回歸原公司。

▲NewJeans在一審中敗訴。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans在與ADOR開打官司後，一度自改團名、以「NJZ」的名義活動，且閔熙珍不久前才成立新公司OOAK，讓不少人都認為NewJeans會繼續跟著閔熙珍的步伐走。

然而，ADOR在12日發出聲明表示，諧潾和惠仁及其家人在經過深思熟慮、與公司溝通討論後，決定尊重法院的判決，繼續履行雙方的合約。ADOR也表示會全力協助諧潾與惠仁順利展開演藝活動，「請給予兩位成員溫暖支持，也請節制不實揣測與臆測。」

▲諧潾（左）、惠仁（右）宣布回歸ADOR。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

此前，閔熙珍在去年8月被母公司HYBE解除代表職位，NewJeans為此多次公開要求讓閔熙珍復職，但遭到HYBE拒絕，而後，NewJeans於同年11月召開記者會，單方面宣布解約。不過，法院在10月30日的一審判決中，判定「專屬合約仍須維持」，支持ADOR的主張。

根據韓媒報導，外界分析諧潾與惠仁之所以選在12日表態回歸，是因為這天是她們可放棄上訴的「最後時限」。此前，NewJeans方也曾透過律師事務所表示將「立即上訴」，而上訴期限截至12日午夜。