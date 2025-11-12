ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額
「北部強降雨」持續到明天
許維恩生日「身邊不見王家梁」原因曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 黃品源 車銀優 森田 炎亞綸 辛龍 劉真 孫情

失智母2年前離世…謝祖武憶「她第一次遺忘我」眼眶濕：淚都哭乾了

記者黃庠棻／台北報導

57歲男星謝祖武出道演藝圈40年，尤其代表作《麻辣鮮師》仍是許多人心中的經典台劇，今（12）日擔任介惠基金會「歲末傳愛」的代言人，在記者會上分享過去照顧失智母親的經歷，直言「看到長輩這樣，我一輩子不會忘記，但一輩子不會想再經歷」。

▲▼藝人謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」大使媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」代言人。（圖／記者湯興漢攝）

謝祖武今（12）日出席介惠基金會「歲末傳愛」記者會，分享在9月的時候到屏東探視偏鄉長者的過程，坦言太太娘家在屏東，所以對當地並不陌生，但實際走訪還是痛徹心扉，但在長者面前還是努力忍住不流眼淚，通常是自己獨處的時候才會情緒激動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藝人謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」大使媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」代言人。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，謝祖武也提到自己在2023年離世的母親，媽媽生前對抗失智症長達8年，坦言當下的情景至今仍歷歷在目，回憶道「母親第一次插管、遺忘你、喝斥你、丟你，每次都覺得她性格丕變」，但他也分享現在能夠侃侃而談的原因「一個藝人把往事拿出來說，大眾對於長照失能會更關注 也算是一件好事。」

▲▼藝人謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」大使媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」代言人。（圖／記者湯興漢攝）

而謝祖武經歷媽媽失智8年，他感謝老婆照顧「連白髮都冒出來了」，他也強調自己近期多在講座分享以前與失智媽媽的互動，直言「不然你不知道這會有多痛，總不能一天到晚曬美好的事情，演藝圈哪有這麼美好」，感嘆「那時候是比較難熬的 ，現在沒什麼好哭的，眼淚都哭乾了，只能把眼淚放在回憶裡」，講到激動之處他的眼眶也逐漸濕潤。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

謝祖武

推薦閱讀

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

8小時前

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！　IG留5字疑暗酸：說謊姊妹組

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！　IG留5字疑暗酸：說謊姊妹組

5小時前

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

8小時前

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

8小時前

王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

7小時前

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

21小時前

南部藥廠性招待內幕！老闆「挑1個秘書今晚陪你」 黃豪平主持尾牙嚇壞

南部藥廠性招待內幕！老闆「挑1個秘書今晚陪你」 黃豪平主持尾牙嚇壞

3小時前

吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額！　勸粿粿淨身出戶：不要再掙扎

吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額！　勸粿粿淨身出戶：不要再掙扎

2小時前

簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！　網傳「王子同房粿粿」找掩護對話

簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！　網傳「王子同房粿粿」找掩護對話

8小時前

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

16小時前

坤達閃兵全面停工近況曝光！　遭勸回歸演藝圈「他真實回應曝光」

坤達閃兵全面停工近況曝光！　遭勸回歸演藝圈「他真實回應曝光」

1小時前

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

22小時前

熱門影音

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

看更多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前10

百萬網紅隆鼻「擤不出鼻涕」！　爆恐怖後遺症：比耳洞肚臍分泌物還臭

19分鐘前0

兩人是鄰居！羅志祥認昔對吳宗憲失望　當面對峙「過往恩怨曝光」

22分鐘前0

愛雅「挺6個月大肚」飛韓！私下狀態全被拍：睽違2年的假期真開心

24分鐘前0

賴慧如被爆「太常請假出國」遭八點檔槍殺賜死　電視台首發聲！

36分鐘前12

蕾菈生日解放深V「挨酸給男人看」　火大反擊：住海邊管超寬

53分鐘前0

被照三餐罵！網嗆「過氣明星」 楊皓如反擊後PO落淚圖：我的日常

1小時前0

逸祥遭控三字經飆丈母娘　再罵老婆「太肥要不要減重」

1小時前0

失智母2年前離世…謝祖武憶「她第一次遺忘我」眼眶濕：淚都哭乾了

1小時前1115

坤達閃兵全面停工近況曝光！　遭勸回歸演藝圈「他真實回應曝光」

1小時前20

「最美星二代」韓菲常被說太無趣！私下真實性格曝：這就是我的叛逆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！
    8小時前3062
  2. 簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！
    5小時前5275
  3. 粿粿「想幫王子出800萬賠償金」
    8小時前3245
  4. 粿粿親回應近況！
    8小時前1420
  5. 王子5副業營業額破億卻哭窮？
    7小時前3245
  6. 快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲
    21小時前4861
  7. 南部藥廠性招待內幕！
    3小時前1610
  8. 吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額
    2小時前3416
  9. 簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！
    8小時前1617
  10. 車銀優弟弟正面照首度曝光！
    16小時前12
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合