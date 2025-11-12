失智母2年前離世…謝祖武憶「她第一次遺忘我」眼眶濕：淚都哭乾了

記者黃庠棻／台北報導

57歲男星謝祖武出道演藝圈40年，尤其代表作《麻辣鮮師》仍是許多人心中的經典台劇，今（12）日擔任介惠基金會「歲末傳愛」的代言人，在記者會上分享過去照顧失智母親的經歷，直言「看到長輩這樣，我一輩子不會忘記，但一輩子不會想再經歷」。

▲謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」代言人。（圖／記者湯興漢攝）

謝祖武今（12）日出席介惠基金會「歲末傳愛」記者會，分享在9月的時候到屏東探視偏鄉長者的過程，坦言太太娘家在屏東，所以對當地並不陌生，但實際走訪還是痛徹心扉，但在長者面前還是努力忍住不流眼淚，通常是自己獨處的時候才會情緒激動。

不僅如此，謝祖武也提到自己在2023年離世的母親，媽媽生前對抗失智症長達8年，坦言當下的情景至今仍歷歷在目，回憶道「母親第一次插管、遺忘你、喝斥你、丟你，每次都覺得她性格丕變」，但他也分享現在能夠侃侃而談的原因「一個藝人把往事拿出來說，大眾對於長照失能會更關注 也算是一件好事。」

而謝祖武經歷媽媽失智8年，他感謝老婆照顧「連白髮都冒出來了」，他也強調自己近期多在講座分享以前與失智媽媽的互動，直言「不然你不知道這會有多痛，總不能一天到晚曬美好的事情，演藝圈哪有這麼美好」，感嘆「那時候是比較難熬的 ，現在沒什麼好哭的，眼淚都哭乾了，只能把眼淚放在回憶裡」，講到激動之處他的眼眶也逐漸濕潤。