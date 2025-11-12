ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
啦啦隊女神孟潔過夜《超模》男星14小時！　街頭十指緊扣熱戀ing

共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒　街頭十指緊扣藏不住愛

▲9月25日晚10點，馮晨軒與孟潔有說有笑，兩人臉上都藏不住笑意，馮晨軒還充滿愛意撫摸孟潔的頭。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

「啦啦隊女神」孟潔推出新歌〈可不可以只對我好〉，找來從《超級模王大道》選秀出道的「餅乾」馮晨軒量身打造。看似只是工作夥伴的兩人，近日被時報周刊CTWANT直擊甜蜜約會身影。兩人不僅一同返家，在街頭也按耐不住情意十指緊扣，互動宛如熱戀中的情侶。

9月25日晚上10點，馮晨軒結束小型演唱會後，與一名身穿細肩帶上衣的女子一起離開會場，兩人一路有說有笑，互動自然親密。隨後在館外稍作停留，只見馮晨軒妙語如珠、讓女伴笑聲不斷，他還使出「摸頭必殺技」溫柔地輕撫孟潔的頭，互動就像是一對戀愛中的情侶。仔細一看，這位女子正是樂天桃猿人氣啦啦隊成員孟潔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久後，古曜威與另外兩名男性友人前來會合，一行人寒暄幾句後，馮晨軒又當著眾人的面對孟潔上演摸頭殺，動作自然毫不避諱，友人對於他們的小情趣早已見怪不怪，顯見兩人關係非比尋常。隨後，五人一同前往停車場取車，由馮晨軒開車，孟潔像是女主人似的坐在副駕，其他三人則自然坐在後座。

古曜威等人到場，馮晨軒開車載他們前往KTV歡唱。（圖／本刊攝影組）

▲古曜威等人到場，馮晨軒開車載他們前往KTV歡唱。（圖／本刊攝影組）

晚間10點半，車輛抵達台北市大同區某間KTV，孟潔與三位男生一同下車入內，準備歡唱。駕車的馮晨軒則獨自前往附近一間知名小吃店，期間不僅進入店內查看，還翻閱疑似登記本的資料，模樣就像是店家少東來「巡店」。然而短短五分鐘後，他便空手離開，返回KTV加入唱歌行列。直到隔日凌晨1點42分，馮晨軒與孟潔一同步出KTV，並前往停車場取車。大約半小時後，車子駛入新北市新店區一處大型住宅社區地下停車場，推測應是男方住所。

馮晨軒繞到附近的小吃店視察。（圖／本刊攝影組）

▲馮晨軒繞到附近的小吃店視察。（圖／本刊攝影組）

馮晨軒趕回KTV與孟潔和其他人碰頭。（圖／本刊攝影組）

▲馮晨軒趕回KTV與孟潔和其他人碰頭。（圖／本刊攝影組）

三小時後，孟潔與馮晨軒一同離去，開車返回位於新店的住宅。（圖／本刊攝影組）

▲三小時後，孟潔與馮晨軒一同離去，開車返回位於新店的住宅。（圖／本刊攝影組）

這一待就是14個小時。時間來到26日下午4點19分，馮晨軒與孟潔兩人才終於驅車離開住處，並已換上一身新裝。約莫5點左右，車子抵達台北市大安區街頭，兩人戴著口罩下車後，走進某服飾品牌門市。當時馮晨軒手上拿著購物袋，疑似前來退換貨。離開店面後，他接過孟潔手中的袋子，原本想試圖牽手，但在人來人往的街頭僅短暫勾著指尖便作罷。然而就在上車前，兩人買了甜甜圈後氣氛一轉，孟潔主動勾住馮晨軒的手，男方見狀也不再掩飾，乾脆十指緊扣回應。

待了14小時，小倆口換了一身衣服又開車前往台北市東區，去完服飾店一下牽手一下勾手十分親密。（圖／本刊攝影組）

▲待了14小時，小倆口換了一身衣服又開車前往台北市東區，去完服飾店一下牽手一下勾手十分親密。（圖／本刊攝影組）

接著，馮晨軒開車載孟潔前往大安區某髮廊，女方在店內一邊享用甜甜圈、一邊等待染髮，而男方則前往華視附近吃牛肉麵。用餐過後，貼心地他不忘幫只吃甜甜圈的孟潔購買咖啡和食物，再返回髮廊親自送上「愛心餐點」。當孟潔準備飲用飲料時，馮晨軒甚至貼心地接手吸管的塑膠套，相當貼心。

逛完街馮晨軒開車送孟潔到髮廊。（圖／本刊攝影組）

▲逛完街馮晨軒開車送孟潔到髮廊。（圖／本刊攝影組）

等待孟潔弄頭髮的時間，馮晨軒先去覓食，隨後不忘為她買了餐點飲料。（圖／本刊攝影組）

▲等待孟潔弄頭髮的時間，馮晨軒先去覓食，隨後不忘為她買了餐點飲料。（圖／本刊攝影組）

兩人走在路上，馮晨軒一直戴著口罩遮掉半張臉，反而是孟潔毫不在意大方牽手露臉。（圖／本刊攝影組）

▲兩人走在路上，馮晨軒一直戴著口罩遮掉半張臉，反而是孟潔毫不在意大方牽手露臉。（圖／本刊攝影組）

晚上8點47分，孟潔結束染髮，小倆口甜蜜離開髮廊後驅車前往三創大樓的地下美食街用餐。將近10點，兩人才離開，結束這段宛如情侶約會般的一日行程。當晚，孟潔還在社群平台貼出與其他啦啦隊員練舞的畫面，看來是在練習前特地「補充能量」。但比較特別的是，兩人約會時馮晨軒一直戴著口罩，反而是孟潔毫無遮掩大方露臉，而馮晨軒一個人的時候才會拿下口罩，看來偶包比孟潔重得多。

馮晨軒和孟潔在三創美食街用餐結束後牽車離開，結束一日的約會行程。（圖／本刊攝影組）

▲馮晨軒和孟潔在三創美食街用餐結束後牽車離開，結束一日的約會行程。（圖／本刊攝影組）

對於本刊狗仔日前拍到啦啦隊女神孟潔跟餅乾馮辰軒約會，孟潔所屬好看娛樂回應本刊表示：「對於藝人的正常交友情況，公司不會過於干涉，謝謝！」

獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿　前女友慘遭背叛破財百萬
