粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

▲粿粿（左）過去經常為王子（右）的服飾品牌拍照業配。（翻攝自王子邱勝翊IG）



圖文／鏡週刊

粿粿和王子鬧不倫，從3月美國行回來後，更是囂張地幾乎不藏，直到事件曝光。本刊獨家掌握消息，范姜彥豐、粿粿和王子3人的私下協商，之所以會破局的最大原因，竟是因為粿粿想幫經濟不寬裕、去年才還完爸爸債務的王子出錢，扛下800萬元賠償金，才讓范姜彥豐得知後嚥不下這口氣！

▲粿粿（右）和范姜彥豐（左）3年前突然宣布登記結婚的消息。（翻攝自粿粿IG）



粿粿和范姜彥豐的婚變風波延續2週，繼范姜彥豐自曝被戴綠帽、粿粿拍片反擊以及王子聲明道歉之後，兩邊在檯面上隔空激烈對戰，也將正式進入法律程序。據悉，在知道丈夫范姜彥豐已握有偷情鐵證後，粿粿立刻搬走將近一半的身家，放到王子他家。

▲3年前粿粿（左）和老公范姜彥豐（右）曾幸福拍攝孕婦寫真。（翻攝自粿粿IG）



也就是說，除了身心靈投入之外，粿粿也對於自己接下來生活的重要所需，即刻反應就是託付給王子。由此可見，即使拋家棄子，粿粿都不顧一切地要奔向王子，她為這段不倫戀的付出，兩相比較下的差異，更令范姜彥豐相當難以忍受。

▲范姜拍片開撕，直指王子是讓他戴綠帽的小王。（翻攝自范姜彥豐IG）



尤其范姜彥豐和粿粿協商談了近4個月，卻在最後關頭破局，范姜彥豐發出毀滅性爆料影片。據熟知整個情況的友人指出，范姜彥豐之所以一開始會開出1,600萬元的金額，是因為他從婚後夫妻2人的收入和房產加總所得的一半數字，但經過討價還價後，談成粿粿和王子一同負擔800萬元的和平協議離婚金額。

▲粿粿（左2）、王子邱勝翊（右2）與簡廷芮（右1）、王品澔（左1）的美國行，釀成外遇風暴。（翻攝自粿粿IG）





