ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鳳凰逼近！威秀影城「4縣市可退票」
5個證明「你更適合單身」的理由
龜梨和也單曬「赤西仁靠頭合照」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 黃品源 車銀優 森田 炎亞綸 辛龍 劉真 孫情

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

粿粿搬錢救王子／離婚協議破局最大原因曝光！　粿粿一舉動讓范姜彥豐不忍了

▲粿粿（左）過去經常為王子（右）的服飾品牌拍照業配。（翻攝自王子邱勝翊IG）

圖文／鏡週刊

粿粿和王子鬧不倫，從3月美國行回來後，更是囂張地幾乎不藏，直到事件曝光。本刊獨家掌握消息，范姜彥豐、粿粿和王子3人的私下協商，之所以會破局的最大原因，竟是因為粿粿想幫經濟不寬裕、去年才還完爸爸債務的王子出錢，扛下800萬元賠償金，才讓范姜彥豐得知後嚥不下這口氣！

[廣告]請繼續往下閱讀...

粿粿搬錢救王子／離婚協議破局最大原因曝光！　粿粿一舉動讓范姜彥豐不忍了

▲粿粿（右）和范姜彥豐（左）3年前突然宣布登記結婚的消息。（翻攝自粿粿IG）

粿粿和范姜彥豐的婚變風波延續2週，繼范姜彥豐自曝被戴綠帽、粿粿拍片反擊以及王子聲明道歉之後，兩邊在檯面上隔空激烈對戰，也將正式進入法律程序。據悉，在知道丈夫范姜彥豐已握有偷情鐵證後，粿粿立刻搬走將近一半的身家，放到王子他家。

粿粿搬錢救王子／離婚協議破局最大原因曝光！　粿粿一舉動讓范姜彥豐不忍了

▲3年前粿粿（左）和老公范姜彥豐（右）曾幸福拍攝孕婦寫真。（翻攝自粿粿IG）

也就是說，除了身心靈投入之外，粿粿也對於自己接下來生活的重要所需，即刻反應就是託付給王子。由此可見，即使拋家棄子，粿粿都不顧一切地要奔向王子，她為這段不倫戀的付出，兩相比較下的差異，更令范姜彥豐相當難以忍受。

粿粿搬錢救王子／離婚協議破局最大原因曝光！　粿粿一舉動讓范姜彥豐不忍了

▲范姜拍片開撕，直指王子是讓他戴綠帽的小王。（翻攝自范姜彥豐IG）

尤其范姜彥豐和粿粿協商談了近4個月，卻在最後關頭破局，范姜彥豐發出毀滅性爆料影片。據熟知整個情況的友人指出，范姜彥豐之所以一開始會開出1,600萬元的金額，是因為他從婚後夫妻2人的收入和房產加總所得的一半數字，但經過討價還價後，談成粿粿和王子一同負擔800萬元的和平協議離婚金額。

粿粿搬錢救王子／離婚協議破局最大原因曝光！　粿粿一舉動讓范姜彥豐不忍了

▲粿粿（左2）、王子邱勝翊（右2）與簡廷芮（右1）、王品澔（左1）的美國行，釀成外遇風暴。（翻攝自粿粿IG）


更多鏡週刊報導
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩　她慘淪三角風暴隱形受害者
粿粿搬錢救王子2／從被抓包到爆料話題燒不停！　粿粿親回應近況這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

2小時前

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

1小時前

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲：感謝先生對我的信任

14小時前

黃品源22歲正妹女兒自爆「腎臟感染險喪命」　送急診遭醫生警告

黃品源22歲正妹女兒自爆「腎臟感染險喪命」　送急診遭醫生警告

10小時前

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

1小時前

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

車銀優弟弟正面照首度曝光！　「為哥哥打造AI」企業搶合作

9小時前

簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！　網傳「王子同房粿粿」找掩護對話

簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！　網傳「王子同房粿粿」找掩護對話

1小時前

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

破億網紅CEO森田有喜了！　攜手最帥營運長「辦性別趴」公開愛的結晶

15小時前

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

11/11 06:54

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

11/11 07:00

王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

1小時前

不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

9小時前

熱門影音

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

看更多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前314

王子5副業營業額破億卻哭窮？知情人士揭真實經濟狀況：口袋幾乎空空

1小時前1

女星睽違2年回歸八點檔！一進棚「巧遇好友賴芊合」秘密秒被抖出

1小時前0

11月12日星座運勢／水瓶座工作優異！天蠍座偏財運要節制

1小時前833

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她：吃不少悶虧

1小時前45

啦啦隊女神孟潔過夜《超模》男星14小時！　街頭十指緊扣熱戀ing

1小時前516

粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節曝

1小時前78

簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！　網傳「王子同房粿粿」找掩護對話

2小時前1237

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」！范姜彥豐氣炸 離婚協議破局內幕曝

2小時前2

楊奇煜偶像轉戰舞台劇…驚覺自己「其實不會唱歌」　親吐真實心聲

9小時前53

不只是臉蛋天才！　女星親揭車銀優私下真面目：這就是他的力量啊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 粿粿「想幫王子出800萬賠償金」
    2小時前2436
  2. 跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！
    1小時前1632
  3. 快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲
    14小時前4661
  4. 黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染險喪命」！
    10小時前205
  5. 粿粿親回應近況！
    1小時前1016
  6. 車銀優弟弟正面照首度曝光！
    9小時前12
  7. 簡廷芮爆出軌「夫妻互動曝光」！
    1小時前147
  8. 破億網紅CEO森田不藏了！　「辦性別趴」公開愛的結晶
    15小時前
  9. 簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴
    11/11 06:547853
  10. 專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了
    11/11 07:004429
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合