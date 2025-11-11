昔靠買醉麻痺自己　FRαNKIE阿法新作曝心路歷程

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈歌手FRαNKIE阿法曾參與兩屆嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，單曲〈沒有你在〉突破800萬點聽紀錄，去年與 SAVAGE.M 馬克、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI 組成嘻哈男團BSB，邁入30歲的他，也推出第四張專輯《Can I be Frank?》，以「我可以當我自己嗎？」為核心，暢談感情觀、父子情、理想與成就等議題。

▲FRαNKIE阿法推出新專輯《Can I be Frank?》。（圖／FRαNKIE阿法提供）

專輯由LEO37擔任統籌製作，先行單曲〈白眼〉揭露人性劣根性，〈星期六〉描繪週末感恩平靜；〈諸忘〉MV致敬《第五元素》，阿法扮演異世界濟公，以戲劇化畫面呈現自我釋放與生活轉折，並自詡「Productive Drinker 高效酒徒」，將酒精與創作結合，享受友情與創作後的情感釋放。

這也呼應了阿法心境的轉折 ：「以前靠買醉麻痺自己逃避壓力，歌詞裡的情境『派對追酒、隔天宿醉再來杯回魂酒消除宿醉』都是親身經歷，相信應該很多人年輕時也有這樣的經驗。現在則是最愛喝水，喝酒是一件享受的事要與最愛的人事物一起享受，成為了一名『 Productive Drinker 高效酒徒』！最喜歡在創作後來一杯進行高濃度情感釋放，以及演出後熱血沸騰時與夥伴暢快乾一杯的Bromance！」

▲FRαNKIE阿法。（圖／FRαNKIE阿法提供）

隨著專輯發行，FRαNKIE阿法將於15日在 SUB LIVE 舉辦「Can I be Frank?專輯法會」，邀請 LEO37、Robot Swing、Dac、STAR WU、DCIV、BRADD等「That’s My Shhh」陣容共演，並首唱與 SOWUT、Gummy B 合作單曲〈夠了？〉，更有現場觀眾限定驚喜。