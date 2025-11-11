丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

記者孟育民／台北報導

近日雙11開跑，「直播天后」李明珊（丟丟妹）的人像卻頻頻遭到詐騙集團冒用，不但將她的聲音、影像用AI製作假影片賣東西，甚至還仿冒群組、粉絲專頁、抖音帳號，有不少民眾受騙，連丟丟妹的爸爸都信以為真。對此，丟丟妹親上火線喊話，「連我的官方Line都有盜版了，是非常多人被騙，請認證有108萬藍勾勾的粉絲專頁。」

▲丟丟妹近日被詐騙集團冒用身份 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

詐騙集團打著「丟丟妹」的名義賣東西，精細到連包裝都仿冒，利用AI製作假影片賣東西，逼真到難以分辨，等到客人收到商品，才發現是不同產品或是假貨，導致團隊每天客服都接到消費者電話，甚至也無從檢舉。丟丟妹無奈說：「除了臉書直播以外都是詐騙，不要再被網路給詐騙了，最近社群都是我的廣告，可是我先聲明，唯獨認證丟丟妹粉專，開直播現場，來跟我買比較安心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丟丟妹呼籲消費者不要被騙 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

另外，今年雙11反應特別熱烈，尤其是瘦身相關系列，除了丟丟妹親自見證，加上她身邊的親友如親姊姊（壯壯姊）從90公斤瘦到70公斤，媽媽也在兩個月消風2公斤，就連小幫手也都小一號，讓觀眾等不及開場，就一直催促丟丟妹趕快賣，創下最快秒殺的紀錄。