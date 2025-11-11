林心如被曝光國中制服照！清純模樣「同框大咖男神」：有人認得出來嗎

記者潘慧中／綜合報導

林心如儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一張國中同學PO的制服舊照，背後的大咖男神意外吸睛，「有人認得出來嗎？」

▲國中同學翻找出林心如當年的制服照。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）



照片中，可以看到林心如穿著一套深色制服，西裝外套內搭白襯衫並配上領帶，下半身是百褶短裙配白色長襪，散發出乖巧靦腆的學生氣息。

當年的林心如留著中長髮，髮尾微微內捲，瀏海整齊地垂在額前，連她自己看了都忍不住自誇「模樣清新純真」。但真正讓她和國中同學好奇的是，「後面海報到底是哪位」，所有人都想不起來，直到網友留言才知道原來是阿部寬。

▲林心如保養得宜。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）



事實上，林心如17歲便以兼職廣告模特兒身份開始演藝生涯，也因此很早就接觸保養品，逐漸找尋適合自己的產品和保養手法，其中她最重視的就是眼周和全臉的拉提，此外，保持運動以幫助新陳代謝的好習慣也很重要。

▲林心如凍齡背後其實付出不少心力。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）