天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

記者潘慧中／綜合報導

天心出道多年，除了演藝作品交出漂亮成績單，平常也不時會和粉絲分享生活點滴。11日迎來生日的她，便在社群網站上傳朋友幫忙慶生的影片，絕美狀態讓不少網友驚呼：「根本看不出來滿50歲了！」

▲天心迎接50歲生日。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到天心紮起頭髮，露出透亮臉龐。她穿著白襯衫搭配咖啡色V領背心，合身剪裁剛好包覆出纖細腰線，下半身搭配一件黑長褲，簡約又有型。

▲天心私下慶生影片曝光。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



迎來50歲生日這天，天心以溫柔文字分享對人生的感悟，「50歲，一個充滿力量與清晰的年紀。」她感性地說，在歲月的沉澱與累積中，自己對生命有了更深的認同，「也因此對自己真正想要什麼更是清晰篤定。」

▲天心保養得宜。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



天心也鼓勵同樣走到這個年紀的朋友們別害怕時間流轉，「請別忘記～我們還有很多好看的日子值得期待，很多溫暖的人要去擁抱。」她期盼所有人都能自在、自信地活著，「感受愛與被愛，讓生命充滿溫度。」

▲▼天心看不出來已經50歲了。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



迎來人生新階段，天心滿懷感恩，「我生日，有愛，有快樂，也把這份喜悅與祝福傳遞給你，祝大家也都快樂！」

天心IG全文：

五十歲，一個充滿力量與清晰的年紀。

在歲月的沉澱及累積，我對自己、對生活，都擁有了更深的認同，也因此對自己真正想要什麼更是清晰篤定。

如果你也正巧走到這個階段，請別忘記～ 我們還有很多好看的日子值得期待，很多溫暖的人要去擁抱。

願我們都能成為自己最喜歡的樣子，自在自信地活著，感受愛與被愛，讓生命充滿溫度。

我生日，有愛，有快樂，

也把這份喜悅與祝福傳遞給你。

祝大家也都快樂！

#金太太吳天心在這兒 #謝謝品客

#生日快樂 #ʜᴀᴘᴘʏʙɪʀᴛʜᴅᴀʏᴛᴏᴍᴇ

#人生新階段 #生日感言 #活出自我

#50thbirthday