快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人簡廷芮被週刊爆與王品澔有私情，11日透過限動老公發文，強調：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」

▲簡廷芮限動轉老公發文。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮的老公強硬表示，希望別再有不實謠言影響無辜受害者，「造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動」，並直言「鍵盤能殺人」。他也藉此貼文對愛妻溫情喊話，提及夫妻結婚五週年：「辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，盼望謠言止於智者，以行動力挺妻子。

▲簡廷芮老公發聲護妻。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

【簡廷芮老公發文】

結婚第五年

無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。

很感謝大家的關心，我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。只希望別再有不實謠言去影響無辜的受害者，造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動。鍵盤能殺人但請對自己的言行負責，只盼謠言止於智者

辛苦我們的五週年快樂！

妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子。