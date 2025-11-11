王品澔遭疑和人妻簡廷芮越界　《拜六禮拜》上演BL劇情

▲王品澔（右）在《拜六禮拜》中上演BL劇情，也順勢炒了一下性向之謎。左為葛丞。（圖／華視提供）

圖文／鏡週刊

簡廷芮到底有沒有出軌？對象從王品澔到王子，其實都被認為有嫌疑。

畢竟簡廷芮一度被疑跟王子的互動也毫無邊界感，例如她和王子、粿粿及王品澔一起坐摩天輪時，手竟放在王子的大腿上，而在美國行的合照中，清楚可見簡廷芮借了王品澔的外套來穿，甚至還一直拿著男生的外套，四人站在一起，就像兩對情侶，只是女生都已婚還有小孩。

▲王品澔（右）因加入《全明星運動會》，和王子（左）成為好友，才有了後續的各種糾纏花邊。（圖／翻攝自王品澔IG）

簡廷芮還滿足地回味，「有一群合拍、合群，不用講好也會穿得很像有dress code的旅伴們，是這趟旅行獲得最珍貴的禮物。」可見她對這樣的關係有多喜歡。

值得玩味的是，當簡廷芮和王品澔被疑是美國行「另一對出軌伴侶」時，演藝圈內竟傳出王品澔不愛女生的說法，試圖撇清不倫可能，如今看來根本只是性向障眼法。





