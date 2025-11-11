ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
女偶像嫁歌舞伎演員！夫家來頭大
「3個方法」幫你戒掉熬夜　　
「J女郎」直播遭男子狂飆髒話
李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

人紅招黑粉／獨家！獲富邦悍將續約　李珠珢惱人公主病神速痊癒

▲16：46　李珠珢（右）收工返家，見到社區大樓人員，還露出甜美笑容打招呼。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

職棒「富邦悍將」啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢上個月初才喊想繼續在台灣應援，本刊獲悉，日前她確定續約，原因是她一開始來台的公主病已經痊癒，克服文化與環境的適應不良，態度已經明顯轉變，與其他隊員也相處融洽。本刊同時捕捉到李珠珢在台灣的上、下班日常，舉手投足都是甜美的珠珠寶貝。

李珠珢今年1月才加入富邦悍將啦啦隊，雖在台出道時間不長，但話題不斷、人氣居高不下。當初富邦育樂總經理陳昭如親自出馬，終於簽下她成為首位全經紀的啦啦隊成員。後來職棒富邦悍將人事大地震，陳昭如出任富邦悍將領隊，也傳出她的「珠珠寶貝」最近不意外續約了。

人紅招黑粉／獨家！獲富邦悍將續約　李珠珢惱人公主病神速痊癒

▲李珠珢外型甜美受廠商喜愛，儘管代言價碼高達200萬元，仍有不少邀約找上門。（圖／翻攝自李珠珢IG）

本刊日前直擊李珠珢出席完品牌活動後，準備登上保母車離開現場，卻被一群熱情的粉絲包圍。不過面對遞上禮物與簽名要求的粉絲，李珠珢始終保持甜美笑容，親切收下小禮物並向大家揮手道別。從她自然的互動與愈加流利的中文問候，不難看出這位韓籍啦啦隊員已逐漸融入台灣生活。

小公主事多　球團頭痛

回顧一開始來台灣時，李珠珢身為「富邦小公主」負面新聞不斷，本刊向知情人士打聽，當初因為以「大咖女星」的條件，允諾可以滿足她開出的任何條件；導致李珠珢認為在工作上，大家都要配合她，再加上她年僅21歲，年紀輕輕，想法沒有那麼深思熟慮，才會爆出一堆公主病的傳說。

人紅招黑粉／獨家！獲富邦悍將續約　李珠珢惱人公主病神速痊癒

▲16：47　李珠珢（左）與工作人員打開後車廂，整理粉絲贈送的禮物。（圖／鏡週刊提供）

人紅招黑粉／獨家！獲富邦悍將續約　李珠珢惱人公主病神速痊癒

▲16：49　忙了一陣後讓同事收尾，李珠珢（左）背著大包走回家休息。（圖／鏡週刊提供）

比如曾傳出李珠珢與其他啦啦隊員相處不睦、上場應援時堅持卡位Ｃ位、舞步不熟、亂穿球衣、騎隊旗飽受攻擊與騷擾，甚至臨時取消9月的3場工作，飛回韓國看男友等，讓球團一度相當頭痛。今年球季結束，外界原以為雙方合作可能就此劃下句點，沒想到最後仍續約。

另據棒球圈的消息來源透露，李珠珢初來乍到時，確實因「文化與環境適應不良」引發誤會與摩擦，但經過球團溝通與磨合後，她態度轉變明顯，與隊員相處也更融洽。

拚搏李多慧　追上價碼

此外，李珠珢在台人氣也直逼同樣來自韓國的李多慧。憑藉亮眼外型與獨特舞台魅力，李珠珢來台第1年收入就突破千萬元，據悉，她擔任一日店長出場費約40萬元，品牌代言更喊到200萬元，價碼已與李多慧不相上下。

人紅招黑粉／獨家！獲富邦悍將續約　李珠珢惱人公主病神速痊癒

▲李珠珢（中）曾被爆應援時硬要卡C位。左為李雅英、右為南珉貞。（圖／鏡報提供）

據悉，李珠珢續約後配合度變高許多，先前被批有「公主病」的情況也明顯改善，現在的她反而成了球團最放心的成員之一。確定續留富邦悍將，李珠珢更展現要在台灣長期發展的決心，不僅積極參與各項活動，也為自己在台的新生活打下基礎。

人紅招黑粉／獨家！獲富邦悍將續約　李珠珢惱人公主病神速痊癒

▲李珠珢（右）年初在富邦高層陳昭如（左）的見證下，拿到球衣宣布來台發展。（圖／鏡週刊提供）


 


人紅招黑粉／吃貨啦啦隊員遭抹黑亂丟垃圾　她還沒簽約就遇黑函攻擊
鴛鴦做伙賺／獨家！撒糖夫妻變師姐弟　胡宇威、陳庭妮進階搶錢
鴛鴦做伙賺／屢傳感情生變　小薰、鄭人碩「共享經紀人」事業綁牢牢

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

2小時前

指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」　李沐哽咽

指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」　李沐哽咽

15小時前

4分鐘前0

橘子集團迎接30週年里程碑！從遊戲到泛娛樂霸主　「勇於挑戰」開創全生態科技企業之路

33分鐘前0

朱孝天方回應F4變F3！　低調拋17字…相信音樂證實12月上海演唱會

1小時前55

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

2小時前3

狂粉揚言「去民視打死王瞳」本人露面親揭現況　認2天前差點碰面

2小時前0

11月11日星座運勢／處女座樂透中獎率高！　水瓶座異性緣超旺

2小時前43

直擊王大陸「深夜遭警察關切」！放假帶女友吃日料 大飛柯震東也在

2小時前1518

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

2小時前0

王品澔遭疑和人妻簡廷芮越界　《拜六禮拜》上演BL劇情

2小時前45

小馬遭舉發「用藝人光環吸金」！親哥開戰：弟媳公司虧損卻買一堆房

2小時前75

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

選單收合