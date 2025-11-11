李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

▲16：46 李珠珢（右）收工返家，見到社區大樓人員，還露出甜美笑容打招呼。（圖／鏡週刊提供）

鏡週刊

職棒「富邦悍將」啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢上個月初才喊想繼續在台灣應援，本刊獲悉，日前她確定續約，原因是她一開始來台的公主病已經痊癒，克服文化與環境的適應不良，態度已經明顯轉變，與其他隊員也相處融洽。本刊同時捕捉到李珠珢在台灣的上、下班日常，舉手投足都是甜美的珠珠寶貝。

李珠珢今年1月才加入富邦悍將啦啦隊，雖在台出道時間不長，但話題不斷、人氣居高不下。當初富邦育樂總經理陳昭如親自出馬，終於簽下她成為首位全經紀的啦啦隊成員。後來職棒富邦悍將人事大地震，陳昭如出任富邦悍將領隊，也傳出她的「珠珠寶貝」最近不意外續約了。

▲李珠珢外型甜美受廠商喜愛，儘管代言價碼高達200萬元，仍有不少邀約找上門。（圖／翻攝自李珠珢IG）

本刊日前直擊李珠珢出席完品牌活動後，準備登上保母車離開現場，卻被一群熱情的粉絲包圍。不過面對遞上禮物與簽名要求的粉絲，李珠珢始終保持甜美笑容，親切收下小禮物並向大家揮手道別。從她自然的互動與愈加流利的中文問候，不難看出這位韓籍啦啦隊員已逐漸融入台灣生活。

小公主事多 球團頭痛

回顧一開始來台灣時，李珠珢身為「富邦小公主」負面新聞不斷，本刊向知情人士打聽，當初因為以「大咖女星」的條件，允諾可以滿足她開出的任何條件；導致李珠珢認為在工作上，大家都要配合她，再加上她年僅21歲，年紀輕輕，想法沒有那麼深思熟慮，才會爆出一堆公主病的傳說。

▲16：47 李珠珢（左）與工作人員打開後車廂，整理粉絲贈送的禮物。（圖／鏡週刊提供）

▲16：49 忙了一陣後讓同事收尾，李珠珢（左）背著大包走回家休息。（圖／鏡週刊提供）

比如曾傳出李珠珢與其他啦啦隊員相處不睦、上場應援時堅持卡位Ｃ位、舞步不熟、亂穿球衣、騎隊旗飽受攻擊與騷擾，甚至臨時取消9月的3場工作，飛回韓國看男友等，讓球團一度相當頭痛。今年球季結束，外界原以為雙方合作可能就此劃下句點，沒想到最後仍續約。

另據棒球圈的消息來源透露，李珠珢初來乍到時，確實因「文化與環境適應不良」引發誤會與摩擦，但經過球團溝通與磨合後，她態度轉變明顯，與隊員相處也更融洽。

拚搏李多慧 追上價碼

此外，李珠珢在台人氣也直逼同樣來自韓國的李多慧。憑藉亮眼外型與獨特舞台魅力，李珠珢來台第1年收入就突破千萬元，據悉，她擔任一日店長出場費約40萬元，品牌代言更喊到200萬元，價碼已與李多慧不相上下。

▲李珠珢（中）曾被爆應援時硬要卡C位。左為李雅英、右為南珉貞。（圖／鏡報提供）

據悉，李珠珢續約後配合度變高許多，先前被批有「公主病」的情況也明顯改善，現在的她反而成了球團最放心的成員之一。確定續留富邦悍將，李珠珢更展現要在台灣長期發展的決心，不僅積極參與各項活動，也為自己在台的新生活打下基礎。

▲李珠珢（右）年初在富邦高層陳昭如（左）的見證下，拿到球衣宣布來台發展。（圖／鏡週刊提供）







