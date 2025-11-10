Joeman宣布停播「Joe是要對決」！　認倦怠憂鬱：吃得不再快樂

記者蔡宜芳／綜合報導

Joeman（九妹）的頻道擁有275萬訂閱，是台灣數一數二的YouTuber，而他的招牌單元「Joe是要對決」更是受到大票網友歡迎。不過，Joeman在最新上傳的影片中，宣布將停播對決單元，也坦承表示自己從幾年前就進入倦怠期，甚至一度心情非常憂鬱。

（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

Joeman以往在周一都會更新「Joe是要對決」，然而10日卻改播「網紅觀察室」。他在影片中，正式宣布已經播了289集的「Joe是要對決」第二季暫時停播，「你們上個禮拜看到的租屋對決，就是這一季的最後一集。」

回顧對決單元的起點，Joeman透露，第一季是由他與MCN公司WebTV Asia共同投資，前12集並沒有任何商案業配，全靠空燒撐過起步，後續才建立以「90到120秒破口置入」為主的營運模式。他也提到，第二季改由自己單獨出資，前10多集仍賣不出去，直到口碑成形才漸入佳境。

（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman說，對決單元的內容策略上，第二季有七、八都是做「吃的對決」，從火鍋、牛排、鐵板燒，到溫泉旅館、比基尼、清明特輯等延伸題材，期間也固定與「四大天王」等來賓合作。但隨集數拉長，他坦言逐漸倦怠，「又是和牛、又是海膽、鮑魚、魚子醬，食材加上去就會變貴。」每週拍攝四到六小時、重複描述口感，長期下來讓他身心疲憊，甚至連減重後的飲食安排都被工作「用掉」，吃得不再快樂。

後來，Joeman在2023年底捲入大麻案，全部的商案被抽掉，碰上短影音崛起，一個月四集的對決單元，一度變成只能賣得掉一集，連續半年淨賠30到50萬元。而Joeman表示，真正壓垮他的，是在今年9月iPhone發表周，除了同步趕四支3C片，還得拍「水餃對決」；到「租屋對決」時，他坦言「我好不想再拍對決」，原本規劃的「香港篇」也臨時喊停，「我就突然的跟製作人說，我們下禮拜不拍了，我們不去香港，我沒辦法了。就我很任性，我就說我不拍了。」

（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

談到未來，Joeman表示，他想先將時間投入全新的獨旅企劃，以及自己更有熱情的3C內容，雖然可能面臨失去流量的問題，但他認為自己獲得的東西已經很多，「我應該要很滿足了，就是我要放下它，然後往我想要的方向前進。」他也感謝製作人Ken與剪輯團隊長年相挺。他強調，對決單元目前至少會先休息一、兩個月，但之後還是會不定期更新，像香港篇或特殊主題仍有機會推出。