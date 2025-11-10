爆是王力宏新女友！　火辣女歌手露面親解「真實關係」

▲ Haezee黃瑋昕推出新專輯。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Haezee黃瑋昕相隔3年推出全新創作專輯《UNLOCKED》，今（10日）舉辦聽歌會，親自解鎖專輯製作與詞曲創作的幕後故事，談及去年一張跟王力宏的合照，被誤傳是王力宏新女友，Haezee親自解釋：「只是角度問題！現場空間很窄，我身體向前傾，才看起來像貼著！」

▲▼ Haezee黃瑋昕身材零贅肉。（圖／索尼音樂提供）



黃瑋昕澄清表示跟王力宏是音樂上有交流的朋友，「合照是之前演出後的聚餐上拍攝的，現場也有很多同場演出的歌手和樂手們。」而專輯完成後，她也有給王力宏聽這次的專輯歌曲，對方也大方給出歌曲上建議。

聽歌會上，黃瑋昕以一襲大膽透視裝驚豔亮相，並熱力演唱節奏感十足的〈PROVE〉，面對外界對其性感形象的議論，她大方回應：「身體是美的，藝術與展現有時僅一線之隔。」為了穿這套透視服裝，她透露自己只吃兩顆茶葉蛋，配一杯豆漿，平常也靠健身維持身材。

談到新歌〈猜不透愛你的理由〉，描述就算愛的節奏時快時慢，兩人都願意一次次伸出手選擇彼此，她說：「以前很少寫這種甜甜的歌，寫完之後，覺得是一首很適合在婚禮上演唱的歌曲。」而上個月她參加好友的婚禮，就搶先演唱了這首浪漫的歌曲，獲得很大的迴響，她也感受到新人的幸福感，讓她開心說：「希望大家在婚禮上可以考慮使用這首歌！」

