王瞳單身3年認了有同居人！　「在家不穿衣」拍到大尺度私密照

記者黃庠棻／台北報導

女星王瞳出道超過20年，近年在本土劇有亮眼表現，包含《多情城市》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及近期播出的民視高收視八點檔《好運來》都有精彩演出，今（10）日她與宮美樂、蔡允潔與女兒一同到林口「國家檔案館」參與導覽活動。

▲王瞳、宮美樂出席「國家檔案館」參與導覽活動。（圖／民視提供）

王瞳老公艾成過世已經3年，如今仍單身的她忙於拍戲，不過為了照顧愛犬哈嚕，她搬到林口和演員宮美樂同住，人生第一次有了另一半以外的室友，王瞳非常享受這樣的新生活，也跟著大解放，兩個單身女子都喜歡裸體，連內衣褲都沒穿。

不僅如此，王瞳透露過去在老公艾成面前都沒有這樣。宮美樂爆料，有次看到王瞳裸體從房間走出來去廁所，她愣了一下，王瞳才遮住身體問「妳可以嗎？」接著兩個人在家穿的衣服量就越來越少，小細節中可見兩人的好感情。

不過，王瞳與宮美樂在家都不穿衣服，加上家裡到處是落地窗，有次她為了感謝朋友送她吸塵器，拍了照片要傳給對方，才發現照片中玻璃倒影不小心把裸體的宮美樂也拍進去，王瞳笑喊，「那不是私密照，是私密處照了！」

至於感情世界，王瞳表示目前沒有對象，倒是有男生朋友會一直傳訊息給她，出國也會問她要不要買東西，還會問她「女神，可以傳一張自拍照給我嗎，看到妳的笑容就有滿滿活力」，讓她很問號。