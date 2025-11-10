81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

▲ 孫情81歲高齡，連飆唱三場個唱完勝世界紀錄。（圖／台中多媒體公司提供）



記者翁子涵／台北報導

「痛苦歌王」孫情為歡慶入行60週年，日前在台中舉行連續3場《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，來自星馬、香港、韓國、美加等地的熱情粉絲齊聚一堂，其中更有一位105歲的人瑞級鐵粉親臨現場支持，一同見證孫情連飆三場個唱的歷史性時刻，廣播教父文平、蘇盛泉、林暉博士以及喬幼等眾多嘉賓也輪番上陣，帶來精彩表演。

孫情在舞台上以中、韓、日、英、台語五聲道熱情開唱，嗓音依然深情動人，他全程將麥克風拉低至小腹處，展現渾厚嘹亮的中氣，歌聲震撼全場，獲粉絲盛讚為「巨肺歌王」，孫情幽默表示，這是因為不喜歡麥克風遮擋演唱時的表情。

演唱會以孫情低沉磁性的金曲「相思」揭開序幕，他中氣十足的歌聲引領粉絲穿越時光。接著「是誰搶走我的愛人」、「浪子淚」等七十年代金曲連發，掌聲如雷，掀起首波高潮，孫情感性表示：「這三場個唱，在我的歌唱生涯代表著很深的意義，感謝現場每一位粉絲，大家始終力挺，每個人都是我的VVVIP，感恩有大家的支持，豐富了我的人生，此生已無遺憾。」並連三鞠躬，一席話讓台下粉絲掌聲如雷，感動得頻頻拭淚。

此外，孫情幽默的說自己也將成歷史，感謝大家用愛心、關心來聽我唱歌，感性演唱《當你老了》，現場滿滿感動氣氛，而致敬一生的摯友音樂大師劉家昌，同為韓國來台，前後相偕投入音樂生涯，兩人情如兄弟，孫情打趣說劉家昌當年為我創作一曲《小丑》，「但後來覺得我唱歌表情太痛苦了，不適合演唱，給了張魁演唱，但今天我還是要唱這首歌，緬懷我這位好友。」想到在天國的老友，孫情情緒數度激動，含淚演唱，現場粉絲為之動容。

最後在安可聲中，孫情演唱華語金曲「永恆的回憶」，為挑戰金氏世界紀錄的81高齡現役歌手連三場個唱，成功圓滿達陣。

