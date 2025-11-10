金曲《流言》出自屠穎！　林隆璇親揭誕生秘辛：他非常靠譜

▲ 林隆璇創作無數經典歌。（圖／北投映像電影提供）



記者翁子涵／台北報導

林隆璇近日以電視劇《接住流星的人》主題曲製作人身份接受訪問，不僅談到創作心路，也難得回顧自己多年來在音樂與教育之間的轉換歷程，訪談中，他提及已逝的編曲大師屠穎，並回憶兩人曾合作的經典名曲《流言》，這首橫跨三十年仍被傳唱的作品，林隆璇分享：「他是非常靠譜的人，情緒穩定、音樂性又高。和他合作會讓人感到安心。」

林隆璇透露，當年創作《流言》時，正準備趕搭飛機，手邊僅剩「最後10分鐘」可以動筆，就在接送車即將抵達之際，旋律與段落卻像被打開了「天線」般自然湧現，一氣呵成，「那時沒有手機錄音，也來不及做 Demo，我只能手寫譜，然後用傳真寄給製作人。」後續在已故製作人楊明煌操刀與屠穎的細膩編曲下，打造跨世代傳唱、至今仍在 KTV 榜上名列前茅。

近年「回憶殺」演唱會風潮興起，不少歌迷期待林隆璇能開個人專場。不過他坦言，目前因擔任台南應用科技大學老師，全心投入教學與培育新生代，因此演唱會計畫暫時放下，如今重心轉向教育的林隆璇，更感受到身為前輩的使命，「我們這一代的責任，是把舞台準備好，讓年輕人站上去。」

