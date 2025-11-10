黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.6億

記者陳芊秀／綜合報導

「麻吉大哥」黃立成近年來將重心轉往虛擬貨幣投資，不過日前加密貨幣大跌，傳出黃立成已經負債1516萬美元、約新台幣4.6億元。而他面臨巨大虧損，8日迎接53歲生日，發文自嘲：「謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算。」

▲黃立成生日發文。（圖／翻攝自臉書）

黃立成8日生日先在Threads分享自拍，配文「謝謝大家的生日祝福，Uncle希望你們健康又好野（台語富有之意）」。他也在X以英語笑說自己又長了一歲，「又老了一歲。謝謝大家的生日祝福。我祝大家都能發財致富，而不是（被）破產清算。(One year older. Thank you everyone for the birthday blessings. I wish for everyone to get rich and not be liquidated.)」

▲黃立成自嘲「我祝大家都能發財致富，而不是（被）破產清算。」（圖／翻攝自臉書）

以饒舌歌手身分走紅的黃立成，日後淡出幕前，成功轉型企業家，跨足直播平台、夜店，並推出去中心化版權交易平台Machi X，被視為演藝圈轉商的成功案例。他投入幣圈甚早，但這次的打擊顯然不小，據悉其帳戶淨值在經歷10月與11月的兩次虧損後，已從190萬美元（約新台幣5800萬）一路崩跌至14.9萬美元（約新台幣460萬）。

網友留言「儘管爆倉無數次，還無任何怨言，Uncle牛逼，生日快樂」、「帥氣大哥生日快樂」。