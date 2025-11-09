那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩潰腿軟

記者孟育民／台北報導

知名網紅「那對夫妻」Kim（京燁）與Nico（品筠）時常分享一家四口的溫馨生活，深受粉絲喜愛。不料，妮妮日前身體出狀況，差點被送進加護病房，Nico今（9日）發文還原事情經過，並公開妮妮住院照片，令粉絲相當心疼。所幸經治療後，妮妮目前已無大礙，讓Nico鬆口氣說：「還好這顆懸著的心終於放下了…這幾天真的嚇壞了。」

▲妮妮身體不適緊急住院。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

Nico回憶，起初以為只是普通感冒，沒想到隔天妮妮就開始出現胸口疼痛、喘不過氣等症狀，情況急轉直下，讓夫妻倆立刻衝往急診。經檢查後，醫師臉色驟變，診斷為「縱膈腔氣腫」，必須立即住院觀察。她解釋：「簡單來說就是因為感冒或咳嗽方式不正確，導致肺裡的空氣滲進心臟與氣管間的縱膈腔。如果再晚送來，氣體可能繼續擴散壓迫心臟，嚴重恐引發氣胸。」醫師甚至一度建議進加護病房觀察。

▲妮妮差點要住進加護病房。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

Nico第一時間被嚇到腿軟，Kim不但要安撫大家的情緒，還跟醫生溝通，為了能在普通病房陪伴女兒，他更一口答應醫生會隨時觀察妮妮的血氧和心律狀況，Nico說：「那晚爸爸一整夜沒睡，一邊盯著機器上的血氧跟心跳，一邊守著她。」夫妻倆分工輪班，幾乎都沒睡覺，所幸妮妮如今已經出院，身體一切都穩定下來，醫師叮囑暫時避免劇烈運動與搬重物，回家後仍需多休息。

▲Kim全程陪伴在側。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

懂事的妮妮返家後，也對爸媽滿懷感謝：「謝謝媽媽第一時間帶我去醫院，第一天住院的時候，隔天醒來時看到爸爸趴在床邊、累到睡著。」她甚至說：「我會一輩子都記得。」讓Nico聽了忍不住落淚。最後，她也藉此呼籲所有父母不要輕忽孩子的感冒與咳嗽：「如果孩子咳得太用力、胸悶或胸痛，一定要及早就醫。早一步檢查，就能少掉很多後悔。」





