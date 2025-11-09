輪椅族YTR朴偉癱瘓11年站起來了！平視望愛妻宋枝恩　實現婚前承諾

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名YouTuber朴偉於2014年發生意外，導致下半身癱瘓，但他積極復健、樂觀面對新的人生起點，並透過影片分享輪椅族日常大小事，2024年與女團Secret成員宋枝恩結婚，夫妻倆過著甜蜜兩人世界。他曾承諾會為了妻子努力站起來，7日更新一則照片，他真的雙腳站在地上，宋枝恩開心地抱著他，大批網友也感動不已。

▲▼朴偉與宋枝恩2024年結婚，夫妻倆經常透過社群網站公開日常生活。（圖／翻攝自朴偉IG）



朴偉當年出意外時，本來被判定全身癱瘓，靠著他的毅力復健，如今已能好好控制上半身，雖然下半身癱瘓，但他結婚時承諾妻子宋枝恩「會再更努力站起來」，希望有一天能與妻子牽手散步。夫妻倆經常貼出健身影片，看得出來他非常有毅力。

▲朴偉7日貼出近況照，他靠著自己力量站起來。（圖／翻攝自朴偉IG）



近日，朴偉PO出一張健身日常照，竟靠著自身的力量掛著單槓上、雙腳著實地踩在地上，妻子宋枝恩露出幸福笑容環抱著他，兩人透過照片向粉絲分享喜悅，獲得大批祝賀聲「突然有點哽咽想哭，恭喜」、「愛情力量真偉大」、「真的站起來了」。

文內朴偉感性表示「可以擁抱摯愛，是一種祝福，但自從坐了輪椅以後，這對我來說就變成夢想了，時隔11年，我的夢想成真了，我掛在單槓上，雖然只是短暫地看著枝恩，擁抱她，但我期望有一天能夠真正用兩隻腳站起來並抱著她。」感人的畫面令粉絲直呼太感動。