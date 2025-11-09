元元自豪裸體很美！　哈孝遠害羞狂讚「被嘴唇吸引」：喜歡顏色淡粉

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（10日）晚9點播出「OK調查局 誰是男藝人最想“一親芳澤”的No.1」，元元很自豪自己有雙迷人眼睛：「我的眼睛很會電人，還有我之前跟女生朋友去滑雪、泡湯，她們說我的裸體很漂亮，因為我身體很白、腰超細。」

▲元元自豪裸體很美。（圖／中天綜合台提供）

哈孝遠覺得元元的嘴唇也很漂亮：「我老婆的嘴唇也是薄薄的，我就喜歡那種薄薄的、顏色淡淡粉粉的嘴唇。」主持人羅志祥也覺得漂亮的唇型很加分：「女生擦口紅，男生看到會覺得妳的唇型很漂亮或者氣色很不一樣，這對整體很加分，現在也有很多女生會去做嘴巴微整形。」但他也提到太刻意表現反而會造成反效果：「比方有些女生會刻意把嘴巴用力、裝可愛，那個我真的會打下去喔！」

▲▼哈笑遠、羅志祥都喜歡嘴唇好看的女生。（圖／中天綜合台提供）



夏語心則說很多男生都不太敢接近她，不過她對自己的肌膚狀態還是很有自信：「我大部分的自信來自我的肌膚，而且不只有臉，是全身！我蠻認真在保養，之前跟一個女藝人聊天，她知道我真實的年紀之後說『蔡依林9點半就睡，妳是8點半就睡嗎』？這是一個很高的評價耶！」在場來賓聽了紛紛猜測她的實際年齡大概30歲左右，不料夏語心竟表示：「我再過2個月就滿40歲了。」全場來賓為之震驚。

▲夏語心凍齡驚艷全場。（圖／中天綜合台提供）

