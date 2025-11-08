南韓爆性騷！《第六感》製作人控：對方先搭肩又摸　曾來台參加金鐘

記者吳睿慈／綜合報導

南韓綜藝圈日前驚爆性騷擾案件，一名明星製作人於8月對一名共事的同事伸出魔爪，受害者於8月赴警局報案，並提出遭性騷訴狀，直到近期主角身份曝光，被告男竟是《第六感》製作人丁哲珉，他曾經是《Running Man》製作人，更來台參加金鐘獎，消息曝光後引起一片譁然，丁哲珉則反駁性騷行為，強調會自證清白。

▲《第六感》PD丁哲珉近來捲入性騷疑雲。（圖／資料照／三立提供）



據韓媒報導，受害者A參與製作該名丁姓製作人的節目，在某次聚餐結束後，丁某突然對她手來腳來，她當下明確拒絕，怎料，男方當場用貶低人格的言論辱罵她，在那之後，她就被單方面通知從節目退出。她從節目企劃階段到事前拍攝等全都有參與，卻在節目播出2個月前遭強制退出，令她難以接受，同時精神上受到嚴重創傷，工作也因此被牽連，原本想著不要波及到節目，私下低調處理，曾要求團隊進行調查、檢討懲戒與防止再發，但公司處置方式讓人心寒，最終才提出告訴。

事件近期延燒，製作人身份被翻出就是丁哲珉，他透過律師代理人捍衛清白，「A單方面主張受害，但其實早在8月20日就因共事的後輩、同事、前輩等，甚至外部合作人員皆對A的行為提出不滿，公司最終才決定將A從原團隊調離。」並非A所指遭到狹怨報復。

▲▼丁哲珉曾來台參加57屆金鐘獎。（圖／資料照／三立提供）



律師方面也表示，A所主張的性騷行為與事實完全不符，「在8月14日約160人參加的聚餐結束時，雙方僅在街上、眾多同事與路人面前，互相拍肩或勾肩這種程度的接觸而已；而當事人平時也經常主動觸碰製作人（丁哲珉）的肩膀等。」律師提出相關影片證據，佐證製作人的清白，並指控A女主動接觸丁哲珉的肩。《第六感》第二季於6日照常播出，團隊相信丁哲珉的清白，也表示未來幾集也不會變動製作人，未來雙方將透過司法協調。