陳漢典、Lulu登記結婚「緊張到忘記住址」　歪頭照被打槍退貨超糗　

記者王靖淳／綜合報導

藝人陳漢典、Lulu（黃路梓茵）上個月20日到戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻，今（7）日女方在YouTube頻道上傳一段12分鐘的影片，完整記錄小倆口登記結婚的甜蜜過程。

▲Lulu分享登記結婚的過程。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）

透過影片可見到，陳漢典、Lulu登記結婚的過程中，順便將身分證上的照片換成先前拍攝的宣傳照，結果卻因照片中歪頭，臉沒有擺正而被打槍退貨。為此，兩人對著鏡頭搞笑自嘲：「因為我們是諧（斜）星」，接著小倆口一度緊張到不知道統一編號那欄是要填寫彼此的身分證字號，其中陳漢典甚至一度不清楚戶籍地那欄要寫什麼，讓一旁的Lulu連忙要他不要緊張，場面逗樂在場所有人。

▲Lulu、陳漢典終於登記結婚了。（圖／天地合娛樂、民間友人提供）

陳漢典、Lulu上個月底現身戶政事務所，在好友Amanda（劉紀範）、老闆陳鎮川等人的見證下完成登記，被不少路過的民眾目睹，畫面感人又溫馨。兩人先前曾透露，會等金鐘獎忙完選擇吉日登記，Lulu受訪時更表示陳漢典私下雖然不是甜言蜜語掛嘴邊的人，但總是無形中放閃，甚至時常發自內心告白，讓她在被求婚當天一度感性落淚。