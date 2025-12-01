2025年度人氣票選「韓星TOP1獲小卡機應援」　投票抽K-MONSTAR現金券

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲窩2025年度票選主視覺

記者劉宜庭／綜合報導

K-POP粉絲動員啦！FansWorld粉絲窩「2025年度人氣系列票選」正式啟動，一共推出11個票選，總投票數最高的前三名藝人（或團體、或劇）將獲得台北車站K區地下街的黃金曝光版位，為了讓粉絲的愛意傳遞到全世界，本次特別與南韓知名應援平台DUKPLACE跨國合作，加碼祭出國際級應援大禮，凡是獲得韓流四大分類冠軍的藝人，將能登上遍布全球10個國家、共13台的「HEYPOCA」小卡機廣告，讓你的本命在世界各地閃耀！

粉絲窩2025年度票選主視覺

本次票選針對韓流領域設立「2025年度人氣南韓男團」、「2025年度人氣南韓女團」、「2025年度人氣南韓男歌手」、「2025年度人氣南韓女歌手」四大獎項。這四個項目的最終冠軍，將獲得「HEYPOCA」小卡機廣告、為期7天的強力曝光，地點橫跨台灣、韓國、日本、香港、印尼、泰國、美國、法國、荷蘭與德國。透過HEYPOCA小卡機，全球粉絲在列印小卡時都能看見你偶像的魅力宣傳，是展現全球影響力的絕佳機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人氣南韓男團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/10 ~ 2026/1/16

人氣南韓女團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/17 ~ 2026/1/23

人氣南韓男歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/24 ~ 2026/1/30

人氣南韓女歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/31 ~ 2026/2/6

▲2025年度人氣票選韓星TOP1獲小卡機廣告應援。（圖／記者劉宜庭攝）

▲DUKPLECE熱情贊助HEYPOCA小卡機廣告（紅框處），作為粉絲窩2025年度票選韓星類應援禮。（圖／記者劉宜庭攝）

▲粉絲窩開放粉絲投稿小卡機邊框設計圖。（圖／翻攝自HEYPOCA官網）

▲HEYPOCA小卡機。（圖／DUKPLACE提供）

▲粉絲窩開放粉絲投稿小卡機邊框設計圖哦！歡迎到粉絲窩信箱投稿～（圖／翻攝自HEYPOCA官網、DUKPLACE提供）

▲HEYPOCA小卡機應援廣告示意圖。（圖／DUKPLACE提供）

▲HEYPOCA小卡機應援廣告示意圖。（圖／DUKPLACE提供）

除了為偶像爭取曝光，參與投票的粉絲也有好康拿。只要在活動期間（即日起至2025年12月31日）登入FansWorld粉絲窩投票，就有機會抽中「K-MONSTAR 100元現金券 5張」，讓你在購買專輯或周邊時省荷包。此外，還有利百代限定款多功能登機行李箱、幸運籤鉛筆與許願石橡皮擦等豐富好禮等你拿。

值得一提的是，本次韓流冠軍將登上的HEYPOCA小卡機，在台灣的站點正是設於知名K-POP周邊專賣店「K-MONSTAR」4個門市據點，分別位於台北微風南山、新竹巨城、台中以及高雄夢時代分店，徹底貫穿北中南生活圈。這也與本次活動祭出的「K-MONSTAR現金券」抽獎好禮完美呼應，讓幸運中獎的粉絲不僅能到現場見證偶像登上小卡機廣告的榮耀時刻，還能使用現金券挑選心儀的專輯或周邊，享受「打卡應援兼購物」的一站式追星樂趣！趕快下載ETtoday新聞雲App進入FansWorld粉絲窩，集中火力將愛豆送上冠軍寶座！

粉絲窩2025年度票選主視覺

● 活動時間
即日起至 2025年12月31日 晚間23:59 止。

● 活動方式

下載/更新至最新版本之 ETtoday新聞雲 App，加入FansWorld粉絲窩會員，至FansWorld粉絲窩「2025年度人氣系列票選」使用愛心投票，就有機會抽中相對應之贈品，投出的愛心數量越多、中獎機率越高！本次活動將統計上述所有11項投票的票數，最終展開「全場總票數」跨區排位戰，總投票數最高的前三名藝人（或團體、或劇）將獲得台北車站K區地下街的黃金曝光版位；若為「人氣台劇」、「人氣陸劇」、「人氣短劇」獲得前三名，燈箱應援呈現對象將以該劇之「男女主角」為主。

另外，「人氣南韓男團」、「人氣南韓女團」、「人氣南韓男歌手」、「人氣南韓女歌手」冠軍，則能獲得登上「HEYPOCA」小卡機廣告應援。

● 抽獎贈品

1. K-MONSTAR 100元現金券 5 張，共抽 100 名。

2. 利百代 限定款多功能登機行李箱（價值$6,000元），共抽 8 名。

3. 利百代 遊戲幸運籤鉛筆(1桶12支)，共抽 20 名。

4. 利百代 許願石橡皮擦，共抽 20 名。

二重抽！凡參與「人氣短劇」、「人氣台劇」、「人氣陸劇」任一項目投票者，就有機會獲得免費看劇的序號獎品！

1. LINE TV VIP 體驗序號 (一年份)，共抽 50 名。

2. 台灣大哥大MyVideo 90天體驗序號，共抽 10 名。

3. 遠傳friDay影音 30天兌換序號，共抽 30 名。

4. iQIYI愛奇藝VIP黃金會員月卡，共抽 10 名。

5. Hami Video 90天影劇館序號，共抽 20 名。

6. 公視+《人浮於愛》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

7. 公視+《我們與惡的距離II》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

8. 公視+《零日攻擊》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

9. 公視+《零日攻擊 (台語版)》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

10. 公視+《化外之醫》付費戲劇觀看序號，共抽 100 名。

● 中獎公布與兌獎

中獎公布： 得獎名單將於 2026年1月9日前公布於「FansWorld粉絲窩」粉絲團

兌獎通知： 將透過「ETtoday新聞雲App」會員所登記之E-mail發送中獎通知與領獎方法，請務必確認您的會員資料正確。

兌獎須知：中獎者請於收到通知後 7個工作天 內，依信件說明回覆領獎資料（姓名、電話、地址或自取意願），逾期視同放棄資格。

● K區、小卡機廣告應援圖投稿辦法

為確保活動順利進行並尊重相關權益，請投稿者務必詳閱以下規範：

信件規範：來信請務必於標題或內文註明「投票分類」及「偶像名稱」（例如：人氣南韓男團／SEVENTEEN），以利主辦單位辨識與整理。

1. 肖像權與著作權聲明：投稿者請務必確認圖片之肖像權與著作權合法性。我們將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之投稿作品。

※免責聲明：若投稿作品涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任；FansWorld粉絲窩僅提供展示平台，不承擔任何法律連帶責任。

2. 若「人氣台劇」、「人氣陸劇」、「人氣短劇」獲得前三名，燈箱應援呈現對象將以該劇之「男女主角」為主。

※注意事項：若投稿素材欲使用劇照或官方宣傳圖，請務必向該劇製作方或版權方取得授權同意證明。

3. 投稿方式：請將圖片檔案及報名資訊寄至官方信箱：fansworld@ettoday.net

4. 信件格式

信件主旨：【K區燈箱投稿】（或【HEYPOCA廣告投稿】、【HEYPOCA小卡邊框投稿】）應援票選分類／偶像名字

信件內容：

投稿人姓名：

投稿人身份證字號：

投稿人聯絡電話：

應援票選分類／偶像名字：

肖像權／版權使用同意書：（請夾帶檔案）

投稿檔案：（請夾帶檔案）

※投稿檔案格式要求：請夾帶 PNG 或 AI 檔。

※投稿檔案尺寸說明：照片像素、比例不限，主辦單位將視實際燈箱尺寸進行專業排版與調整。

● 注意事項

※本活動每個帳號每日可投票數及任務細節，依各活動頁面說明為準。為維持活動公平性，嚴禁使用任何不當程式或方式進行灌票，違者將被取消投票與抽獎資格。

※本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。

※實體獎品郵寄僅限台、澎、金、馬地區；郵寄過程中如有遺失、損壞或延誤，主辦單位恕不負責。

※序號之使用規範與期限依各OTT平台官方規定為準，發送序號時將一併附上使用規範。

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

盧廣仲幹話KPI GET　上次簽唱會...是上次XD

ETtoday星光雲

