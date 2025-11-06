環球小姐選美爆衝突！泰賽事總監涉辱罵佳麗…失控大哭：我也是人

記者陳芊秀／綜合報導

2025年環球小姐選美比賽在泰國舉行，期間意外爆發言語衝突，代表墨西哥的選美佳麗法蒂瑪波希(Fatima Bosch)，遭泰國主辦方賽事總監納瓦特出言辱罵「笨蛋」，現場十多位佳麗當場聲援女方，甚至憤而退賽，環球小姐總部緊急介入讓活動繼續進行。演變成國際事件，賽事總監納瓦特在記者會失控大哭。

▲2025年環球小姐比賽爆衝突，墨西哥佳麗法蒂瑪波希傳出被泰國賽事總監辱罵「笨蛋」。（圖／翻攝自X）

綜合媒體報導，整起衝突的起因，是因為墨西哥小姐法蒂瑪波希(Fatima Bosch)未能發布宣傳內容而遭到公開斥責，當時她欲出聲反駁，卻遭納瓦特多次喝令閉嘴，甚至召來保全，現場十多位佳麗憤而起身離開，納瓦特見狀用泰語要保全關門。部分外媒報導指他更以「笨蛋」（dumbhead）一詞侮辱參賽佳麗波希。

後來納瓦特在環球小姐開幕式直播中，親自向2025年環球小姐選美比賽的參賽者道歉。他站在舞台中央，以英語說道：「我也是人。大家都知道過去幾天壓力很大。但這已經過去了。我想你們必須理解，壓力真的很大。有時候，我無法控制。但我從未有意傷害任何人。」最後他補充：「我尊重你們所有人。但我必須說，如果有人因為發生的事情感到不舒服，我非常抱歉。我想藉此機會向各位參賽者道歉。對不起。」

▲泰國賽事總監納瓦特在比賽直播向所有參賽佳麗道歉。（圖／翻攝自X）

而納瓦特面對大批媒體時，忍不住失控大哭。他回應這次爭議源於內部管理的衝突，工作受到壓力和干預，最終影響了參賽佳麗以及比賽形象。他哭著說「我也是普通人，也會感到痛苦、憤怒和沮喪」，接著說「感覺像被刺傷，被騙去道歉」。他強調自己沒有罵墨西哥佳麗是「笨蛋」（dumbhead），而是說「Damage（損害）」，但是拉丁美洲的粉絲專頁製造謠言擴散，希望媒體協助澄清，讓大家知道他從未說過這樣的話。

▲納瓦特面對媒體聯訪失控大哭，強調自己沒有罵佳麗笨蛋。（圖／翻攝自X）