公廟服務18年！劉尚謙親揭「窮神」身世　連擲12聖杯全場起雞皮

記者孟育民／台北報導

東森超視全新行腳實境節目《神之路》，於每週六晚間8點在東森超視33頻道首播，開播以來收視屢創新高，收視高達0.6的佳績。新一集節目邀請到重量級來賓，同時也是演藝圈大前輩的迎富送窮廟董事長劉尚謙，他已在廟中服務十八年。劉尚謙更講述窮神的由來：「姜子牙在封神前，他的太太因為嫌棄他貧窮，而拒絕他入門。直到後來姜子牙成功封神，便將其妻子封為『窮神』，意即窮神只會前往富裕之家，並且將在該處停留，因此人們會在年末送窮。」

▲《神之路》探秘迎富送窮廟！劉尚謙揭窮神身世，擲「12聖杯」封王 。（圖／東森超視提供）

▲《神之路》探秘迎富送窮廟！劉尚謙揭窮神身世，擲「12聖杯」封王 。（圖／東森超視提供）

劉尚謙進一步說明：「送窮的習俗在漢末唐初時代就已盛行，所以過年時人們會張貼『福到』春聯，以阻擋窮神上門。」他也解釋了廟名「迎富送窮」的由來：「此廟之所以取名迎富送窮，就是要迎接五路財神，送走窮困的意思。為了有別於其他宮廟，我們特別向天公請示，希望能為財神封王，因此廟宇便被稱為『五路財神王』。而封王的前提是要先擲出12個聖杯，當天奇蹟般地連續擲出12個聖杯，在擲出第11個聖杯時，現場民眾都已起雞皮疙瘩，最後第12個聖杯一出現，全場更是歡聲雷動，五路財神便正式封王！」

▲《神之路》開播收視創新高。（圖／東森超視提供）

▲《神之路》開播收視創新高。（圖／東森超視提供）

此外，《神之路》也走訪了桃園另一間廟宇「中壢仁海宮」。董事長王介禧分享，中壢仁海宮創立於1826年，至今已有200年歷史，並揭密其命名來由：「『仁』代表觀世音菩薩，『海』代表海神，也就是天上聖母。」

▲《神之路》走訪「中壢仁海宮」，董事長王介禧分享背後故事 。（圖／東森超視提供）

▲《神之路》走訪「中壢仁海宮」，董事長王介禧分享背後故事 。（圖／東森超視提供）

此外，董事更分享自己的親生經歷，其朋友被診斷出腳得了蜂窩性組織炎，可能需要截肢，這位董事為了朋友到每一殿神尊前擲筊，直到擲出三聖杯才站起來。一直到參拜神農大帝，她祈求希望讓醫師想到其他藥方治療，進而取代截肢。結果到了要執行截肢手術前，醫生打電話來說，他想到可以試試看新的抗生素，就不用截肢了！董事聽到消息後熱淚盈眶，並感言現在回想起來還是很想哭，讓許效舜聽了直喊：「我都起雞皮疙瘩了。」

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

