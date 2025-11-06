才說「我沒那麼愛哭」　溫妮歡慶36歲生日被逼到落淚

記者蔡琛儀／台北報導

溫妮日前舉辦生日演唱會，與粉絲歡度36歲生日，演唱會名稱「未完成」象徵她對自己的期許與高標準，她坦言：「好像在每個角色都還沒達到想要的里程碑。」今年她挑戰多重身份，重啟YouTube頻道、以演員身分入圍金鐘獎、同時與女團「BOOM！怪物星人」推出新作、展開巡演，並親自策畫這場特別的生日音樂會。

▲▼溫妮舉辦生日音樂會，還找來魏嘉瑩站台。（圖／相映音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了回饋粉絲，溫妮換上三套造型，首唱兩首未公開demo，甚至自彈自唱展現音樂實力。怪星團員魏嘉瑩驚喜現身擔任嘉賓，兩人合唱〈是不是又欠揍了〉嗨翻全場，更端上蛋糕、送上公仔禮物，讓壽星又驚又喜。溫妮許願希望身邊的人都健康快樂，也期許自己「越來越好」。

台上她笑說：「我沒有那麼愛哭，只是比較感性而已！」卻仍被粉絲的支持感動落淚，看著滿場粉絲，她感性表示：「我的未完成有你們才完整！謝謝大家空出這一天陪我，明年再見！」一句話瞬間逼哭全場。

▲黃霆睿首度舉辦個人演唱會。（圖／相映音樂提供）

同門的創作歌手黃霆睿也首度舉辦個唱「Chapter 113」。他演唱〈我們〉、〈來不及說再見〉等經典作品，更邀好友林宇飛回台助陣合唱〈答案是你〉，看著粉絲製作的回顧影片讓他當場泛淚，他告白：「最想感謝媽媽，她從我學音樂到現在都在支持我。」並獻唱〈還記得〉送給媽媽。