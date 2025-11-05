雙星齊聚！　陳勢安、法蘭嗨登Billboard Live TAIPEI 開唱

▲法蘭將登上Billboard Live TAIPEI開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



記者翁子涵／台北報導

法蘭 Fran將於12月13日登上Billboard Live TAIPEI舞台，並計劃帶來她與電影《96分鐘》合作的兩首全新創作-片尾主題曲〈他們依然愛著〉與全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉，現場除了將與觀眾聊聊影視配樂幕後的心路歷程與創作趣事，也會演唱法蘭黛樂團的經典歌曲，與現場觀眾一同重溫那些熟悉的旋律與回憶。她笑說：「Billboard排行榜是我一直關注的地方，常常能發現世界潮流中的驚喜，也聽到自己平常不太接觸的音樂類型。」

▲陳勢安歌單將橫跨新舊作品。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



她透露，這次會以特別配置呈現與影視作品相關的多首新歌，「期待在現場除了歌曲的呈現，也能和大家更貼近地互動，聽見聽眾最直接的反饋。」她笑說，非常期待這樣的現場氛圍：「這個場地會讓大家放鬆，一邊聽音樂一邊享受當下，能量一定會非常棒。」



而陳勢安也將於12月12日登上Billboard Live TAIPEI開唱，他預告將以LIVE Band形式重新編曲經典與新作，打造專屬於這個場地的限定演出，「希望能讓大家完全沈浸在音樂與現場氛圍中，一起放鬆、大合唱。」這次歌單將橫跨新舊作品，他透露：「歌單真的開得很糾結，但大家敲碗已久的經典歌曲都會有，新歌當然也少不了，還有今年的台語挑戰《無你的將來》，會是一場多語言、跨風格的現場演出。」



值得一提的是，今年正好是他代表作〈天后〉問世15週年，他特別準備小驚喜：「希望可以在Billboard Live TAIPEI的現場，和歌迷一起共襄盛舉！」被問到一天兩場演出的體力挑戰，他笑說：「雖然是第一次一天唱兩場，但不擔心，我都有去健身房報到訓練，會用最好的狀態面對大家。」

