劉雨柔月子中心多住7天「原因超崩潰」！女兒身體出狀況…醫：禁用屁屁膏

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，兩週後平安產下女兒，不時會分享育兒點滴。她5日便在社群網站記錄當媽以來，「最崩潰的瞬間」，讓不少家長粉絲看了很有共鳴。

▲因為女兒有嚴重的紅屁屁問題，劉雨柔只好在月子中心多住7天。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔透露原本預計坐一個月的月子，但最後「硬生生的多住了1週才正式退房」，原因是女兒有嚴重的紅屁屁，「嚴重到屁股不只有紅，而且還破掉了。破掉接著就很有可能會傷口感染，醫生甚至跟我說，禁止再用屁屁膏去刺激，妹妹嚴重的程度已經到，需要使用類固醇。」

對此，劉雨柔非常心疼，「我相信每個媽媽都是一樣的，最崩潰的事情，莫過於看著寶寶不舒服，自己卻幫不上半點忙」，相較於其他寶寶的臀部紅幾天就會好，女兒卻拖了一個月，讓她相當不捨。

▲劉雨柔相當疼愛女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔透露坐月子的大部分時間都在研究尿布，直到最後才終於找到一款尿布能解決女兒的紅屁屁問題，孩子也成功包著睡過夜。」回想整個過程，她有感而發地說：「與其塗塗抹抹一堆東西在寶寶身上，自己也不了解成分，邊塗邊擔心個半死，還不如找一款真正有幫助的尿布。」