黃明志消失2天下落不明遭通緝　大馬警方抓不到...研判「已潛逃」

記者蔡琛儀／綜合報導

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，其中黃明志被爆出牽涉其中，因涉及命案及毒品，因此震驚各界；今馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，命案有全新進展，因此警方將改以謀殺案的罪名偵辦，並將在今日逮捕他了解案情，不過黃明志遲遲未現身，今晚大馬警方宣佈，正式通緝黃明志。

▲黃明志下落不明，大馬警方推測他已潛逃。（圖／亞洲通文創提供）

據《光明日報》報導，吉隆坡總警長法迪爾今接受馬來西亞媒體《陽光日報》訪問指出，警方認為黃明志已透過官方媒體及社群媒體，得知案件調查的最新進展，「目前我們仍無法找到他，且相信他已經潛逃。」不過隨後《光明日報》又將「潛逃」兩字修改成「失蹤」。

台灣網紅謝侑芯上個月22日在吉隆坡酒店猝死，警方在現場查獲9顆藍色藥丸，初步研判為搖頭丸，也在場的黃明志隨即被帶回警局進行尿液篩檢，結果顯示其體內竟含有4種毒品成分，隨即被依毒品相關法條起訴並交保。原本警方只將他列為毒品案嫌犯，但法迪爾今宣布，因發現重大進展，謝侑芯的案件已確定將從猝死案轉為謀殺案處理，黃明志是她最後接觸的人，因此將在今天逮捕協助調查。

而黃明志2天前在社群發文自清後，就神隱至今，除了台灣經紀方沒有新回應，《中國報》報導，黃明志的手機也呈現關機狀態，經紀人電話、訊息皆不接不回。《星洲日報》則報導，移民局出入境紀錄中，並沒有查到黃明志有出境紀錄。下午黃爸爸接受馬來西亞媒體訪問表示，2天前有接到兒子來電報平安，但對於警方辦案過程不太明白，也不知道為何演變成以謀殺罪名調查。