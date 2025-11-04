婚後消失11年！　玉女歌手復出開唱「緬懷好友坣娜」

▲ 阮丹青舉辦音樂會。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

曾入圍金曲獎的阮丹青，闊別流行樂壇多年，以全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》回歸，日前於台北十方音樂劇場舉辦音樂會，當晚她也特別獻唱給天上的好友坣娜，為她送上最後的祝福。

▲▼ 阮丹青特別獻唱給天上的好友坣娜。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）



婚後幸福淡出演藝圈的阮丹青，始終沒有放下音樂夢想。她笑說：「疫情讓我重新思考人與人之間的距離，也在提醒我該找回生命中那份最初的美好。」她曾因疫後身體不適，靠中醫調養與運動恢復元氣，並在旅行中重新獲得靈感與釋放。

當晚星光熠熠，潘越雲、許常德、Macy Chen玫熹（是娟）賢伉儷、董運昌、鄭開來、作詞人樓南蔚等金曲獎得主皆親臨現場，給予滿滿掌聲。現場氣氛溫馨感人，彷彿這些一路支持、同行的朋友，就是創作者音樂路上最美好的四季風景。」整場演出無中場休息、近兩小時不停歇，觀眾沈浸於自然流動的氛圍裡，甚至笑說「連想上廁所都捨不得離席！」。



阮丹青過去長年居於新店五峰山，後遷至北海岸三芝。從山到海，她的生活環境也成為創作靈感的源泉。她說：「那裡的海潮、夕陽、霞光，甚至一朵重生的海葡萄和綻放的玫瑰，都是大自然的禮讚。」然而她也坦言，三芝冬季的寒冽與灰澀，讓人不得不直面生命的惆悵。她在那裡經歷了狗女兒「妹妹」驟逝的秋天與腳傷復原的冬天，但仍在音樂中找到重新出發的勇氣：「這個調不對味，就換個調試試，說不定會更悅耳動聽。」

