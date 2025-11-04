新人Wols嘆人生苦悶！　凌晨橋上衝刺：真的跑到腿軟

▲新人Wols 《通気口》唱出苦中帶笑的人生希望。（圖／好感度音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

新人Wols推出新歌〈通気口（Your Eyes）〉，分享靈感來自一段情緒密閉期的經歷，「那時候什麼都不想說也不想出門，整個人像卡在黑洞裡，後來我發現，寫歌就像打開一個小小的通氣口，音樂變成讓我重新呼吸的方式。」

▲▼新人Wols新歌MV選在苗栗的海線秘境及隧道取景。（圖／好感度音樂提供）



MV影像由視覺導演 Sophie Su再度掌鏡，兩人一路默契培養早已是人生旅途重要伴侶與創作戰友，導演SophieSu透露：「每次和Wols討論MV腳本都聊到半夜，他總能丟出一些又怪又天馬行空的想法，像是在畫出他的內心小宇宙。」兩人從創作夥伴一路培養出心有靈犀的默契，笑稱彼此是音樂與影像的靈魂搭檔。

特別選則在Wols的出生地苗栗的海線秘境及隧道取景，導演以「橋」與「隧道」象徵「情緒的出口」，為了呈現出歌曲中被困住後努力呼吸最真實的情緒，Wols挑戰上下坡奔跑的畫面，在清晨風中來回奔跑重複拍了十多次。

Wols笑喊：「真的跑到腿軟，但覺得像在把心裡的悶氣一起發洩出來！」畫面結合速度感與穿透力，營造穿越黑暗奔向陽光的通気氛圍，將情緒具象化得淋漓盡致，導演Sophie Su也同框入境，呼應在孤獨旅程中「我原本一個人跑，現在有妳一起跑。」

