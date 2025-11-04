大馬警方找不到人！　黃明志人間蒸發近2天「手機關機也沒出境」行蹤成謎

記者蔡琛儀／綜合報導

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，其中黃明志被爆出牽涉其中，因涉及命案及毒品，因此震驚各界；今馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，命案有全新進展，因此警方將改以謀殺案的罪名偵辦，警方預計今天將黃明志逮捕以協助釐清案情，不過截至發稿為止，除了大批媒體，黃明志尚未現身吉隆坡金馬警區總部。

▲黃明志持續神隱。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志上週日在社群發文否認吸毒，隨後大馬警方表示尿檢檢出4種毒品成分，黃明志就一路神隱至今，台灣窗口也沒有要做出新回應。《中國報》報導，黃明志的手機呈現關機狀態，經紀人電話、訊息皆不接不回。《星洲日報》則報導，移民局出入境紀錄中，並沒有查到黃明志有出境紀錄。

謝侑芯上個月22日在吉隆坡酒店猝死，警方在現場查獲9顆藍色藥丸，初步研判為搖頭丸，也在場的黃明志隨即被帶回警局進行尿液篩檢，結果顯示其體內竟含有4種毒品成分，隨即被依毒品相關法條起訴並交保。

原本警方只將他列為毒品案嫌犯，但吉隆坡總警長拿督法迪爾今宣布，因發現重大進展，謝侑芯的案件已確定將從猝死案轉為謀殺案處理，黃明志因是她最後接觸的人，因此將在今天逮捕協助調查。