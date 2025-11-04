ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
斷開小甜甜0聯絡　宋晉賢轉行
一蘭拉麵推「線上取號」功能
粿粿、范姜決裂完整時間軸
振永《那張照片》預告脫了！「河邊脫衣」狂抖大胸肌　本人羞喊：好害羞

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》邀請到人氣韓星振永與金鐘女星李沐、宋柏緯飆戲。4日適逢宋柏緯生日，最新「留住青春版」前導預告曝光，振永在河邊脫衣抖大胸肌超吸睛，預告跨界搭配韓國樂團HYUKOH與台灣樂團落日飛車合作歌曲《Young Man》，歌詞「We have to fight Only trying to survive」恰如其分地襯托出1977年動盪年代中，青春的奔放與迷惘。

▲李沐、振永、宋柏緯在《那張照片裡的我們》彈三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲振永脫下跆拳道外衣展現精實好身材，大胸肌吸引宋柏緯和李沐目光。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》將在本月17日、18日金馬影展舉辦世界首映，李沐、振永、宋柏緯三人首度合體會影迷，門票一開賣就秒殺，顯見觀眾高度期待。人氣韓星振永片中飾演跆拳道教練「金浩熙」，原為韓國總統的御用保鑣，憑藉優異的比賽成績受邀來台授課。

在電影的「青春版前導預告」中，他展現苦練多時的中文實力，親口問李沐：「拍照最重要的東西是什麼？」也為兩人即將展開的曖昧情愫埋下伏筆。  其中河邊戲水一幕，他更脫下跆拳道外衣展現精實好身材，抖動大胸肌的畫面超養眼，吸引李沐目光。

▲李沐、振永、宋柏緯在《那張照片裡的我們》彈三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲振永和李沐在《那張照片裡的我們》透過拍照建立感情。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永本人看完前導預告後也忍不住笑場，直呼「好害羞」，而他其實為詮釋浩熙，早在韓國就開始密集健身：「我一週幾乎去健身房六次，控制飲食、養肌肉，希望能呈現角色穩重健壯的一面，也讓觀眾看到最好的狀態。」

宋柏緯在片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，角色充滿理想與衝撞，他透露會靠音樂來幫助自己進入角色，他說：「我每天早上梳化都會聽1977年 Billboard 排行榜歌單，那些歌有種奔放不羈的氛圍，能把我帶進弘國的世界。」

▲李沐、振永、宋柏緯在《那張照片裡的我們》彈三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，靠著聽1977年歌單和眼鏡入戲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，他也透過慢跑、核心與呼吸訓練等方式，體會角色內在的壓抑與時代感，「弘國像是一個憋著氣的人，我在開拍前會閉氣，然後在『Action』前大吸一口氣進入角色，讓窒息與新生同時影響著自己的生理狀態來貼近弘國。」

宋柏緯這回以眼鏡、長髮造型亮相，眼鏡更成為他入戲弘國的重要關鍵。他笑說：「我覺得這副眼鏡選得超好，有種飛行感，像是空軍的設計，奔放又帶點學問味，每次戴上它就覺得離弘國更近了一點。」

▲李沐、振永、宋柏緯在《那張照片裡的我們》彈三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯和李沐在《那張照片裡的我們》前導預告中隨音樂起舞。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》最新預告搭配韓國HYUKOH與台灣落日飛車兩大樂團共同合作專輯、獲得第 36 屆金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」《AAA》中的人氣歌曲《Young Man》，這次跨界合作由導演湯昇榮親自向落日飛車主唱國國邀約促成。歌曲不僅展現台韓兩團音樂風格的融合，復古搖滾的旋律與歌詞完美呼應電影氛圍，進一步烘托出動盪時代中這段青春三角戀的可貴與美麗。

▲李沐、振永、宋柏緯在《那張照片裡的我們》彈三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲李沐和振永在《那張照片裡的我們》曖昧情愫令人心動。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》由《茶金》幕後金獎團隊再次集合，曾瀚賢、湯昇榮監製。故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，12月24日聖誕跨年檔全台上映。

 

【漢堡合體！】萬聖節朋友一起扮漢堡　還能合體好有創意XD

