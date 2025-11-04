D.O.約滿離開尋找新東家！　網驚：還以為那是一人公司

記者張筱涵／綜合報導

EXO成員都敬秀（D.O.）確定離開經紀公司Company Soosoo，他與公司合約已於本月初期滿，雙方決定不再續約，將各自發展。

▲都敬秀。（圖／記者黃克翔攝）



據韓媒《MyDaily》報導，都敬秀於2023年11月與出身SM娛樂的經紀人南敬秀代表簽約，當時對方成立了新公司Company Soosoo，雙方合作2年後和平分手，決定走向不同方向。消息指出，目前已有多家經紀公司與他接觸，他正在慎重考慮新東家，而雖然合約已屆滿，Company Soosoo仍將協助他完成既定行程。

目前，都敬秀正在舉行第二次個人演唱會暨亞洲巡演《DO it!》，預計於12月6日與7日在首爾高麗大學花井體育館迎來最終場。

都敬秀於2012年以EXO出道，2014年透過《沒關係，是愛情啊》以演員身分嶄露頭角，之後出演《百日的郎君》、《真劍勝負》與電影《與神同行》系列、《搖擺男孩》、《不能說的秘密》等多部作品，他主演的新作《操控遊戲》將於11月5日上線，挑戰反派角色，展現演技轉型。

消息曝光後，韓網論壇上掀起熱議。許多網友表示意外，「還以為那是他自己的公司，原來不是啊」、「我一直以為是1人公司，沒想到不是」。也有人笑說：「名字真的太容易誤會了，以後公司取名要謹慎點。」

另一部分網友則為他的未來加油打氣，「不知道他會去哪裡，但一定會去好地方」、「他去哪都能做得很好，加油！」、「都敬秀本來就靠實力在活動，合約問題也乾乾淨淨，希望他能找到願意好好支援的新公司」、「他很會自我管理，所以完全不擔心，期待新公司能兼顧歌手與演員活動。」