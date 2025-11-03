郭書瑤變身地獄來的前女友　「單身八個月」求脫單…曖昧台劇男神

記者黃庠棻／台北報導

彼此影業首波重磅推出年度爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》，並釋出前導預告、海報，這回繼續再看郭書瑤嘴砲續命求脫單，究竟會不會點頭當姚淳耀女朋友？

▲《何百芮的地獄戀曲》即將在2026年1月播出。（圖／彼此影業提供）

《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，由《我們回家吧》第三季導演張瓊文接任執導。故事講述何百芮在上一季結束後，投身至甜點店擔任正職工作，與姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑進入緊密合作，關係也越走越近。

《何百芮的地獄戀曲》由實力派演員郭書瑤領銜主演，攜手姚淳耀上演一段從嘴砲鬥智到心動暗湧的浪漫愛情喜劇。全新預告、海報也透露這次故事一樣有甜蜜曖昧的全新戀曲，預告裡更赫見何百芮向羅人傑遞出履歷，表示自己要應徵「女朋友」，另有姚淳耀的臀部照竟引來3萬多個「讚」等搞笑劇情，保證全面升級、歡樂無尿點。

劇中，郭書瑤飾演的「何百芮」，外號「地獄來的前女友」，是個毒舌卻心軟的單身女會計，已經單身八個月又四天。白天在甜點店埋首帳務，晚上則化身網路嘴砲女王，用打字發洩情緒、續命求生，終極目標「脫單」。

而由姚淳耀飾演的甜點店老闆「羅人傑」，則是個表面冷靜理性、實則壓抑寡言的男子。與何百芮在職場上頻繁交鋒，從針鋒相對到曖昧升溫，兩人一冷一熱、一動一靜的張力互動，笑料與火花兼具。

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！預計將於2026年1月4日（日）起至2月8日播出，每週日21:00於八大八大戲劇台首播，22:00於Netflix進行OTT首播。

