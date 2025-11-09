11月9日星座運勢／好運來襲！12星座齊迎轉機 事業、愛情雙豐收
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：盡心盡力工作
感情：多加主動關懷
財運：把握市場走勢
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：朝著目標邁出
感情：控制感情慾望
財運：交給伴侶理財
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：事業節儉經營
感情：回憶傷心往事
財運：貴人指點投資
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：做出明智決策
感情：謙虛面對對方
財運：財富持續增長
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：射手
金牛座 ♉
工作：做好事有貴人
感情：曖昧者好桃花
財運：誠實建立信用
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天秤
處女座 ♍
工作：挑戰展現實力
感情：熱情大方慷慨
財運：謹慎分析公司
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：懷抱夢想希望
感情：與舊識再相聚
財運：財源廣收入多
幸運色：金色
貴人：處女
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：優化成本控制
感情：溫暖細節細膩
財運：小額買賣有賺
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：探索最新商機
感情：桃花旺快行動
財運：理性分析資產
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：實現個人目標
感情：開始美好生活
財運：獲得主管請客
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
獅子座 ♌
工作：職場表現良好
感情：時刻用心溝通
財運：網拍賺零用錢
幸運色：金色
貴人：射手
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：疑惑未來發展
感情：心境一帆風順
財運：容易獲得金援
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
