11月9日星座運勢／好運來襲！12星座齊迎轉機　事業、愛情雙豐收

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：盡心盡力工作

感情：多加主動關懷

財運：把握市場走勢

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：朝著目標邁出

感情：控制感情慾望

財運：交給伴侶理財

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：獅子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：事業節儉經營

感情：回憶傷心往事

財運：貴人指點投資

幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：做出明智決策

感情：謙虛面對對方

財運：財富持續增長

幸運色：玫瑰色

貴人：雙子

小人：射手

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：做好事有貴人

感情：曖昧者好桃花

財運：誠實建立信用

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：天秤

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：挑戰展現實力

感情：熱情大方慷慨

財運：謹慎分析公司

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：懷抱夢想希望

感情：與舊識再相聚

財運：財源廣收入多

幸運色：金色

貴人：處女

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：優化成本控制

感情：溫暖細節細膩

財運：小額買賣有賺

幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：探索最新商機

感情：桃花旺快行動

財運：理性分析資產

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：雙子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：實現個人目標

感情：開始美好生活

財運：獲得主管請客

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：職場表現良好

感情：時刻用心溝通

財運：網拍賺零用錢

幸運色：金色

貴人：射手

小人：雙魚

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：疑惑未來發展

感情：心境一帆風順

財運：容易獲得金援

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

【吃飯時才聽得懂人話】說什麼貓貓都會回　還一直喊：快過來XD

