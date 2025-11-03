謝侑芯出演黃明志《中國痛》MV！　5年前合作畫面曝光

▲謝侑芯（右一）出演過黃明志MV《中國痛》。（圖／翻攝YouTube「Namewee」）



記者張靖榕／綜合報導

被封為「護理系女神」的31歲馬來西亞網紅謝侑芯驟然離世，引發的後續風波仍在延燒。大馬媒體2日再爆案情新進展，指出知名歌手黃明志也在事發現場，並疑似涉毒，金馬警區主任沙扎里助理總監表示，黃明志被捕後接受尿液檢測，初步結果顯示安非他命、甲基安非他命、K他命與四氫大麻酚等4項毒品成分皆呈陽性反應，並已於上月24日正式遭起訴，全案將於12月8日開庭審理。

謝侑芯與黃明志因2019年合作《中國痛》MV結緣，當時該作品由黃明志與影帝黃秋生共同演出，謝侑芯則與另一名辣妹許薇安扮演採茶妹角色，身穿碎花傳統服飾圍繞男主角身邊，成為該MV的亮點之一。她也曾在個人社群自介中自述為「《中國痛》MV女主角」。

《光明日報》報導，案發當日警方在現場查獲9顆搖頭丸，相關知情人士透露，黃明志的毒品檢測結果確實呈現陽性。不過黃明志經紀人迅速發聲明澄清：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方最終報告。」並強調藝人全力配合司法程序，呼籲外界理性看待，同時也對謝侑芯不幸離世深感遺憾。