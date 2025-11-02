ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

記者黃庠棻／台北報導

藝人范姜彥豐拍片控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿也透過影片爆哭道歉，夫妻各自揭露婚姻內幕，事件持續延燒中，在社群網站上掀起熱烈討論潮。不過，有眼尖的網友發現同是《全明星運動會》紅隊一員的曹佑寧完全沒關注此事，反而在Threads上發文為另一個大事件驚呼。

▲▼粿粿王子。（圖／翻攝自IG）

▲粿粿、王子陷入不倫風波。（圖／翻攝自IG）

曹佑寧2日早上在Threads上連發了3則驚呼，只寫下「啊啊啊啊啊」幾個字，但他卻不是為了粿粿與王子的踰矩行為感到震驚，而是在電視機前守著美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽最終第7戰，洛杉磯道奇在延長11局上演驚天逆轉，以5比4擊敗多倫多藍鳥，讓他感到相當刺激、興奮。

▲▼《星空下的黑潮島嶼》金馬首映-曹佑寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲曹佑寧在Threads上發出多則驚嘆文。（圖／記者周宸亘攝）

而曹佑寧在Threads更新自己觀看比賽的心情，除了好幾則尖叫的動態之外，他一一分析比賽「道奇打線準備甦醒」、「藍鳥8、9棒好猛」等，引起許多網友在線與他一起討論賽事，紛紛直呼「沒想到小曹也在看」、「沒想到你這麼激動」。

▲曹佑寧關注MLB賽事。（圖／翻攝自曹佑寧Threads）

▲曹佑寧關注MLB賽事。（圖／翻攝自曹佑寧Threads）

除此之外，更有不少關心粿粿與王子風波的民眾，看到曹佑寧熱烈關心美國職棒大聯盟賽事的舉動，忍不住笑說「人家吵成這樣，小曹只關心棒球」、「當時看全明星就覺得小曹只關心運動會」、「雖然沒有看棒球，但看小曹的反應覺得好可愛」，引起熱議。

▲▼王家梁、全明星運動會。（圖／三立提供）

▲曹佑寧也是《全明星運動會》紅隊成員。（圖／三立提供）

