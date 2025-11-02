蔡依林鬆口認3場唱不夠！　親曝「加場進度卡關」內幕

▲蔡依林全新專輯〈PLEASURE〉簽名會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN 蔡依林推出新專輯《PLEASURE》，今（日）更親自現身台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦全新專輯《PLEASURE》簽名會，這是她睽違6年後首度與歌迷近距離互動的公開活動，蔡依林登場瞬間，全場尖叫聲震耳欲聾，她身穿學院風短裙，揮手向滿場粉絲致意，更現場演唱帶來〈Pleasure〉、〈Pillow〉與〈Fish Love〉、〈Inside Out〉等新作，並加碼經典歌〈天空〉、〈妥協〉、〈心型圈〉，讓歌迷大飽耳福，氣氛沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲▼蔡依林演唱多首歌曲誠意滿滿。（圖／記者周宸亘攝）



蔡依林日前才宣布將於12月30日、31日及1月1日一連三天，登上臺北大巨蛋舉辦全新巡演，受訪時，被問及加場機會？她無奈表示：「目前沒有空間。」蔡依林坦言自己也覺得3場不太夠，「但是團隊的時間比較緊繃，舞台從來沒有那麼多機關又很大，第一次進去大巨蛋特別謹慎，舞者特別多，或許熟悉大巨蛋後，之後有機會再多其他場次。」她表示有一直在詢問其他的檔期，「但大巨蛋超滿，原本想說換小巨蛋，但也滿了，世運也滿了。」

而簽唱會結束後，她明天就將飛往國外全力籌備演唱會，蔡依林笑說自己目前還沒有感到壓力，「還有一些時間可以跟舞者配合默契。」但笑稱蠟燭多頭燒，已經很久沒辦法9點半入睡，至於演唱會會否有嘉賓？蔡依林笑說：「目前沒有想到這題，想先把秀跑完，看整體狀況後，哪個環節可以塞東西再說。」

