直擊／搶看蔡依林！　現場擠爆5千粉...癱瘓北流畫面曝光

▲ 蔡依林簽唱會粉絲洶湧 。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN 蔡依林推出新專輯《PLEASURE》，今（日）更將親自現身台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦全新專輯《PLEASURE》簽名會，這是她睽違6年後首度與歌迷近距離互動的公開活動，活動還沒開始，現場已湧入至少近萬人排隊等候，活動尚未正式開始，雖然天空不作美，現場卻早已被至少5000名粉絲擠得水洩不通，只為親眼見到天后風采，場面可說是相當壯觀。

▲▼ 蔡依林簽唱會粉絲排隊人潮一路綿延到市民大道上 。（圖／記者翁子涵攝）

現場粉絲一早就湧入排隊領簽名號碼牌，即便簽唱會即將開始，北流外圍仍排著看不到盡頭的隊伍，只為搶得與蔡依林近距離接觸的機會，從四面八方帶著《PLEASURE》實體專輯、應援標語與手燈而來，氣氛如同小型演唱會，許多粉絲表示：「等這一刻等了六年！」、「多早來排隊都值得！」

據現場工作人員透露，簽唱會雖早已規定不能夜排，但從早上7、8點人潮一路從北流外圍綿延，秩序雖然小混亂，但粉絲熱情不減，足見天后魅力驚人程度。

《PLEASURE》是蔡依林繼《UGLY BEAUTY》後睽違六年的全新音樂作品，歌曲以探索快樂與真實自我為主題，展現她在音樂與自我成長上的新境界。這場簽唱會不僅象徵蔡依林正式開啟新專輯宣傳期，也讓粉絲重溫與天后面對面互動的熱血感動。

